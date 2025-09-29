IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

200 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени в Портланд

Щатът Орегон e завел дело, за да спре тази мярка

29.09.2025 | 21:22 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Двеста войници от Националната гвардия ще бъдат мобилизирани за разполагане в град Портланд, съобщи Пентагонът.

Щатът Орегон e завел дело, за да спре тази мярка, предаде АФП.

Войските „ще бъдат призовани незабавно на федерална служба за период от 60 дни, за да защитят Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) и други служители на американското правителство, които изпълняват федерални функции“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Планираното разполагане на войски следва подобни ходове на Доналд Тръмп да мобилизира войски в градовете Лос Анджелис и Вашингтон, управлявани от демократите, което според президента е необходимо, за да се спрат престъпността и протестите срещу неговата спорна и широкомащабна кампания за масови депортации.

Свързани статии

Орегон заведе дело на 28 септември, за да блокира разполагането на войници от Националната гвардия. Щатът заяви, че това е мотивирано от „желанието на Тръмп да нормализира използването на военни части за обичайни дейности по поддържане на реда в страната“, особено в юрисдикции, управлявани от неговите политически опоненти.

Властите в щата казаха, че няма нужда от разполагането на войски от Националната гвардия в Портланд, тъй като – противно на твърденията на Тръмп – протестите срещу ICE там са били малки по мащаб и мирни.

В исковата молба се посочва, че протестите обикновено включват по-малко от 30 души и от средата на юни не са налагали арести, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп Национална гвардия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem