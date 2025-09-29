Тръмп за интериора в Белия дом: Не е жълта боя, а злато

Обвинен, че използва златна боя, за да обнови интериора на Белия дом (а не злато), Доналд Тръмп разпространи видеоклип и се похвали, че ремонтните работи са по негова инициатива.

Камини, дръжки на врати, рамки, множество трофеи, вази и други дрънкулки... Откакто Доналд Тръмп се завърна, Белият дом „живее в златно“. Между ремонтите и хоум стейджинга републиканецът не спира да „усъвършенства“ декорацията на президентската резиденция, за да я оформи по свой образ, добавяйки „златни“ елементи навсякъде по пътя си. Жълтата буря не спира, а балната зала, която президентът в момента строи – „Donald J. Trump Ballroom“ – ще прилича на тази в Мар-а-Лаго, където позлатата е навсякъде.

Доналд Тръмп уверява, че финансира всички тези работи със собствени средства – включително балната зала за 200 милиона. Това дава повод за забавен слух: златото, използвано за декорацията на залите, е фалшиво, защото има предимството да блести повече от истинското. В социалните мрежи „разследващите в интернет“ дори откриха спрей боя от Home Depot (голям американски магазин за строителни материали), която изглежда дава „същия резултат“. Просто клюки, разпространени от пресата, които обаче бяха достатъчни, за да предизвикат гнева на президента.

Републиканецът използва своя акаунт в Truth Social, за да направи уточнение.

В кратък клип – малко над 30 секунди – Доналд Тръмп засне отблизо различни декоративни елементи, предназначени за вратите или камините в Белия дом, и написа: „В Овалния кабинет и залата на кабинета на Белия дом е използвано 24-каратово злато от най-високо качество. Чуждестранните лидери и всички останали са изумени от качеството и красотата му. Това е най-красивият Овален кабинет на всички времена – както по отношение на успеха, така и по отношение на естетиката!“

През март Доналд Тръмп вече беше споделил с журналистка от Fox News: „Опитахме се да създадем златна боя, която да прилича на злато, но никога не успяхме... Никога не успяхме да съчетаем златото със златиста боя.“ Остава да видим дали републиканецът някога ще реши да коментира друг слух, който циркулира от години, а именно – че обича златото толкова много, че дори тоалетните му в Mar-a-Lago са покрити с него, пише БГНЕС.