YouTube плаща $24,5 млн. на Тръмп заради спирането на акаунта му

В понеделник YouTube се съгласи да плати 24,5 милиона долара, за да уреди дело, заведено от президента Тръмп, а по-голямата част от парите ще отидат за изграждането на новата бална зала на Белия дом.

Тръмп съди платформата за споделяне на видеоклипове, собственост на Alphabet, твърдейки, че YouTube незаконно е заглушил консервативните гледни точки, след като компанията е спряла акаунта му след бунта в Капитолия на САЩ на 6 януари 2021 година.

Групата с нестопанска цел Trust for the National Mall, която събира частни дарения за изграждането на балната зала на стойност 200 млн. долара на територията на Белия дом, ще получи 22 млн. долара от технологичната компания като част от споразумението.

Останалата част от парите от споразумението ще отиде при други ищци по делото, включително Американския консервативен съюз.

През юли Тръмп обяви плановете си за частно финансираната "Държавна бална зала на Белия дом“ с площ от 90 хиляди квадратни фута. Балната зала ще бъде разположена в Източното крило и ще може да побере 650 души. Очаква се строителството да приключи преди края на мандата на Тръмп в началото на 2029 година.

YouTube беше последната от големите компании за социални медии, съдени от Тръмп заради забрани, свързани с безредиците в Капитолия, която постигна споразумение. Meta и X уредиха подобни дела, заведени от президента по-рано тази година, съответно в размер на 25 милиона и 10 милиона долара.

Акаунтът на Тръмп беше забранен от YouTube за близо две години след бунтовете.

Услугата за видео стрийминг спря акаунта му на 12 януари 2021 година и го възстанови на 17 март 2023 година – няколко месеца след като той стартира президентската си кампания, пише The New York Post.

"Внимателно оценихме продължаващия риск от насилие в реалния свят, балансирайки го с важността да се запази възможността избирателите да чуят равнопоставено мнението на основните национални кандидати в навечерието на изборите“, заяви вицепрезидентът на YouTube по обществените политики Лесли Милър.

YouTube не отговори веднага на искането на The Post за коментар относно споразумението.

Джон Коул, личният адвокат на Тръмп, заяви, че президентът е настоял парите от споразумението да отидат за изграждането на балната зала, с което технологичната компания не е имала проблем.

"Той го искаше, те казаха: "Чудесно“. Така че всички бяха доволни от това“, каза Коул.

Коул отбеляза, че с развитието на съдебните дела е постигнат "известен добър напредък“ с технологичните компании относно "промяната на поведението им“. Той посочи сигнала на Google миналата седмица, че ще възстанови акаунтите в YouTube, забранени по време на администрацията на Байдън заради "дезинформация“ за COVID-19.