Нидерландската престолонаследничка започна военната си служба

Едновременно с това тя продължава и обучението си в университета в Амстердам

02.10.2025 | 04:00 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба, предаде ДПА, позовавайки се на Кралския дворец в Хага. 

Двадесет и една годишната дъщеря на крал Вилем-Александър и кралица Максима ще служи като моряк трети клас във флота и редник трети клас в армията и военновъздушните сили на Нидерландия.

Принцеса Катарина-Амалия е първата жена от кралското семейство, която служи в нидерландските въоръжени сили.

Военното обучение в Нидерландия обикновено започва с няколко седмици основна подготовка, включваща множество физически упражнения. Тази част обаче бе отложена, тъй като принцеса Катарина-Амалия си счупи ръката при падане от кон през юни. Тя ще започне първо с теоретичната част от обучението в административния отдел на Министерството на отбраната на Нидерландия.
(БТА)

