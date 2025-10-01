Ким Чен Ун призова: Проверявайте жените за "несоциалистически гръдни импланти"

Жените в Северна Корея са били подлагани на физически прегледи по нареждане на властите, след като са били заподозрени, че са се подложили на операции за уголемяване на бюста – практика, определена от режима като "несоциалистическа" и "буржоазна".

Според южнокорейския информационен сайт Daily NK, членове на управляващата Комунистическа партия са получили заповед да извършват проверки върху жени, за които има подозрения, че са си поставили гръдни импланти – нещо, което се смята за доказателство за “опетняване от буржоазни обичаи“.

Жените, срещу които бъдат установени такива интервенции, ще бъдат отведени в болници за медицински прегледи и ще бъдат изправени пред сурови наказания от режима на Ким Чен Ун.

В Северна Корея уголемяването на бюста се третира като сериозно нарушение – форма на поведение, което не отговаря на социалистическите идеали и е строго забранено в държавните медицински учреждения.

Миналата седмица две млади жени, на около 20 години, се появиха публично, след като властите обявиха, че са се подложили на такава процедура. Те са били арестувани след акция на служители от отдела за обществена безопасност в град Саривон, които под прикритие са разкрили нелегална хирургична практика в частен дом.

По време на съдебен процес, проведен публично пред множество граждани, двете жени бяха представени като нарушителки на социалистическия морал. На тълпата бяха показани и доказателства – медицински инструменти, използвани при операциите, вносен силикон и значителни суми пари.

Жените обяснили, че са се подложили на операциите, за да подобрят външния вид и телата си, но съдията отхвърлил това с аргумента, че действията им са били водени не от лична грижа, а от “обсебеност от суета“.

"Жените, живеещи в социалистическа система, са били опетнени от буржоазни обичаи и са демонстрирали гнило капиталистическо поведение", е аргументът на съдията.

Той обяви уголемяването на бюста за “несоциалистически акт“ и предупреди за сериозни последствия. В заключителното си слово той заяви: “Тези жени не проявиха лоялност към организацията и колектива. Обсебени от суета, те се превърнаха в отровен плевел, който разяжда социалистическата система.“