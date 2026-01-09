Сметище се срути и уби човек във Филипините

Огромна купчина отпадъци се е срутила в съоръжение за разделно събиране в град в централната част на Филипините, което е причинила смъртта на един човек, а най-малко 27 други са в неизвестност, съобщи полицията, предаде Асошиейтед прес.

Полицията, пожарникарите и спасителните екипи са извадили осем души, включително работници от съоръжението, които са били затрупани в четвъртък следобед от лавина от отпадъци и отломки в село Биналиу в град Себу, съобщи полицията.

Една от спасените работнички в депото е починала по пътя към болницата, съобщи регионалният полицейски директор бригаден генерал Родерик Маранан пред АП.

Търсенето и спасителните операции продължават за поне 27 други души, които според информациите са затрупани в огромната купчина боклук в депото.

(БТА)