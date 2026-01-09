IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сметище се срути и уби човек във Филипините

27 души са в неизвестност

09.01.2026 | 08:51 ч. Обновена: 09.01.2026 | 08:52 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Огромна купчина отпадъци се е срутила в съоръжение за разделно събиране в град в централната част на Филипините, което е причинила смъртта на един човек, а най-малко 27 други са в неизвестност, съобщи полицията, предаде Асошиейтед прес.

Полицията, пожарникарите и спасителните екипи са извадили осем души, включително работници от съоръжението, които са били затрупани в четвъртък следобед от лавина от отпадъци и отломки в село Биналиу в град Себу, съобщи полицията.

Една от спасените работнички в депото е починала по пътя към болницата, съобщи регионалният полицейски директор бригаден генерал Родерик Маранан пред АП.

Търсенето и спасителните операции продължават за поне 27 други души, които според информациите са затрупани в огромната купчина боклук в депото.
