"Битка след битка" е с най-много номинации и от Гилдията на актьорите

Черната комедия получи рекордните седем

09.01.2026 | 08:43 ч.
"Битка след битка" продължава да трупа награда след награда по пътя към "Оскарите". Революционната черна комедия на режисьора Пол Томас Андерсън завладя номинациите за Актьорските награди на САЩ (SAG Awards) в сряда вечер, като получи рекордните седем номинации, предаде Асошиейтед прес.

В 31-годишната история на наградите за актьори, известни преди като Наградите на Гилдията на екранните актьори, нито един филм досега не е получавалл повече от пет номинации. Освен за най-престижното отличие на гилдията – за най-добър актьорски състав (което се равнява на "Най-добър филм" в другите наградни церемония) - "Битка след битка" получи и индивидуални номинации за Леонардо ди Каприо, Чейс Инфинити, Теяна Тейлър, Шон Пен, Бенисио дел Торо, както и за каскадьорския екип на филма, съобщава Сега.

Четирите други продукции, които се състезават за най-добър актьорски ансамбъл, са "Грешници", "Хамнет", "Върховният Марти" и "Франкенщайн".

В исторически план наградите за SAG са едни от най-силните показатели за "Оскар": само четири филма през последните три десетилетия са завоювали отличието, без преди това да са били номинирани от актьорската гилдия. Актьорите съставляват най-големия клон на Американската академия за кинематография и наука, която присъжда лелеяните златни статуетки, и има голямо припокриване на гласуващите за двете отличия.

В досегашната история отделните номинирани за Гилдията на екранните актьори са се припокривали с номинираните за "Оскар" в приблизително четири от пет случая, допълва още АП.

Актьорските награди ще бъдат връчени на 1 март, само две седмици преди 98-ото издание на "Оскарите". 

