"Битка след битка" е с най-много номинации и от Гилдията на актьорите

"Битка след битка" продължава да трупа награда след награда по пътя към "Оскарите". Революционната черна комедия на режисьора Пол Томас Андерсън завладя номинациите за Актьорските награди на САЩ (SAG Awards) в сряда вечер, като получи рекордните седем номинации, предаде Асошиейтед прес.

В 31-годишната история на наградите за актьори, известни преди като Наградите на Гилдията на екранните актьори, нито един филм досега не е получавалл повече от пет номинации. Освен за най-престижното отличие на гилдията – за най-добър актьорски състав (което се равнява на "Най-добър филм" в другите наградни церемония) - "Битка след битка" получи и индивидуални номинации за Леонардо ди Каприо, Чейс Инфинити, Теяна Тейлър, Шон Пен, Бенисио дел Торо, както и за каскадьорския екип на филма, съобщава Сега.

Четирите други продукции, които се състезават за най-добър актьорски ансамбъл, са "Грешници", "Хамнет", "Върховният Марти" и "Франкенщайн".

В исторически план наградите за SAG са едни от най-силните показатели за "Оскар": само четири филма през последните три десетилетия са завоювали отличието, без преди това да са били номинирани от актьорската гилдия. Актьорите съставляват най-големия клон на Американската академия за кинематография и наука, която присъжда лелеяните златни статуетки, и има голямо припокриване на гласуващите за двете отличия.

В досегашната история отделните номинирани за Гилдията на екранните актьори са се припокривали с номинираните за "Оскар" в приблизително четири от пет случая, допълва още АП.

Актьорските награди ще бъдат връчени на 1 март, само две седмици преди 98-ото издание на "Оскарите".