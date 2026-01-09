Русия и Франция размениха затворници - политолог за баскетболист

Руските власти освободиха френския изследовател Лоран Винатие, който беше аарестуван през юни 2024 г. за шпионаж. В замяна Русия си връща от затвор във Франция баскетболиста Даниил Касаткин, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес.

В изявление до медиите ФСС потвърди, че Касаткин се връща в Русия днес и че е бил "разменен“ за Лоран Винатие – 49-годишен френски политолог, осъден на три години затвор заради това, че не се е регистрирал като „чуждестранен агент“ в Русия. Освен това французинът е обвинен в шпионаж, предаде БТА..

Руската агенция РИА отбеляза, че той е бил помилван от руския президент Владимир Путин, след като Франция обяви, че освобождава руския баскетболист.

Адвокатът на Касаткин - Фредерик Бело, днес заяви, че клиентът му вече е отпътувал за Москва.

Винатие бе осъден през октомври 2024 г. от руски съд на 3 години затвор, защото не се е регистрирал като "чуждестранен агент", докато е събирал "военна информация", която може да бъде "използвана в ущърб на сигурността" на Русия.

Обвиняемият призна фактите, но пледира, че не е знаел за задължението

да се регистрира като "чуждестранен агент"

Даниил Касаткин беше задържан на летището в Париж на 21 юни по искане на САЩ, които го подозираха, че е част от хакерска мрежа, използваща зловреден софтуер срещу американски компании и федерални институции с цел искане на откуп. Той отрече обвинението.

Руската държавна информационна агенция РИА цитира адвоката му Фредерик Бело, който заяви, че Касаткин няма компютърни познания и че устройството му е било хакнато от киберпрестъпници.