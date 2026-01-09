Ако това във Венецуела е война за петрол, то със сигурност е глупава

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е криел интереса си към венецуелския петрол, петролният бизнес се е променил много след войната в Ирак. В продължение на много години обвиненията, че Съединените щати водят „война за петрол“, са били постоянна тема в дискурса на пискавата левица относно американските военни интервенции. Те също така са били грешни.

Но за разлика от двете администрации на Буш по отношение на Ирак, администрацията на Тръмп не е направила много, за да отрече, че желанието за получаване на достъп до венецуелските петролни резерви при преференциални условия е било част от причината да се отвлече венецуелският президент Николас Мадуро от Каракас и да се опита да подчини остатъците от режима на Чавистите, отчасти като продължи да контролира износа на петрол чрез военноморска карантина. Както държавният секретар Марко Рубио ясно заяви в предаването „Face the Nation“ в неделя, Съединените щати очакват Венецуела да отвори предимно държавно контролирания си петролен сектор за чуждестранни инвестиции, вероятно със силно предпочитание към американските компании, пише за TNI Грег Приди, старши сътрудник за Близкия изток в Центъра за национален интерес.

Това със сигурност звучи като голяма работа. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Производството на петрол във Венецуела е надхвърлило 3,5 милиона барела на ден в края на 90-те години, точно преди Уго Чавес да дойде на власт. През последните години то е доста под един милион барела на ден, въпреки че от 2021 г. насам се наблюдава скромно възстановяване благодарение на техническата помощ от Китайската национална петролна корпорация (CNPC) и доставките на лек петрол, използван като разредител от Иран. Chevron е единствената голяма американска петролна компания, която е работила във Венецуела през последните години. Това е било през периода, когато тя е имала разрешение да върне в Съединените щати своите приблизително 200 000 барела на ден в акционерен петрол. Само въз основа на данните за приходите, това изглежда като огромна възможност, ако Съединените щати успеят да принудят Венецуела да предложи благоприятни условия.

Как се промени петролът

В ръководните кадри на Хюстън обаче има повече объркване, отколкото вълнение. Петролният бизнес се е променил по начини, които президентът Тръмп очевидно не разбира. Запасите от суров петрол на Венецуела, макар и изобилни, са по същество катран, което я поставя в горния край на спектъра на производствените разходи в сравнение с други видове петролни запаси. Тежкият петрол трябва да премине през процес, наречен „модернизация“, а съоръженията за модернизиране струват милиарди долари всяко и отнемат няколко години за изграждане.

С намаляването на производството на Венецуела и нарастването на производството на тежък петрол в Канада, наред с американския шистов петрол, голяма част от капацитета на рафинериите на брега на Мексиканския залив е преконфигуриран и оптимизиран да работи или с тези барели, или със смес от тежък петрол и шистов петрол. Капацитетът на рафинериите във вътрешността на Средния Запад на САЩ е здраво свързан с Канада чрез тръбопроводи, които текат на юг - там няма място за венецуелски суров петрол. Приблизително 200 000 барела на ден, контролирани от Chevron, са единственото изключение, ако приемем, че лицензът им за внос е възстановен от администрацията на Тръмп.

Не забравяйте, че цените на петрола намаляват

Световният пазар и настоящите перспективи за глобалния баланс между търсене и предлагане представляват още по-голям проблем. Суровият петрол в момента е около 60 долара за барел и се очаква да намалее през следващата година. Докато очакванията за достигане на пиково търсене в близко бъдеще намаляха, растежът на търсенето е бавен от пандемията през 2020 г. - сценарий, който повечето прогнозисти виждат да продължи и след 2030 г.

Повечето биха се съгласили, че диапазонът на правдоподобна несигурност около търсенето е по-висок, отколкото беше преди, предвид темпото на технологичните промени. На всичкото отгоре, ние сме в разгара на исторически обрат в политиката на ОПЕК+, която преминава от ограничението на производството, прието през декември 2016 г. в отговор на пренасищането с шистов петрол, към постепенно възвръщане на пазарния дял въпреки краткосрочните финансови затруднения, като се има предвид, че членовете ѝ сега осъзнават, че поддържането на ограничение на производството за дълъг период от време не е максимизирало дългосрочните приходи.

На пазар с изобилно предлагане и несигурно дългосрочно търсене, стратегиите, следвани от големите производители на петрол, се промениха радикално. Докато петролната индустрия би стигнала до края на света през 90-те и 2000-те години, както географски, така и по отношение на толерирането на политически рискове, за да пусне нов петрол на пазара, сега главните изпълнителни директори са под натиск да сведат до минимум рисковете и да осигурят стабилна възвръщаемост чрез обратно изкупуване на акции и дивиденти. Времевата им рамка също се е съкратила, като американският шистов петрол има много по-кратък жизнен цикъл на разработка.

Пермският басейн е новият идеал, докато е малко вероятно да има друг дългосрочен проект като разработването на офшорни находища в Каспийско море. Изграждане на нови модернизиращи съоръжения във Венецуела.

Вероятната траектория на венецуелския петрол

Това, което ще видим, е компании да се завръщат във Венецуела, за да възстановят съществуващата инфраструктура. Chevron ще бъде готова да вложи скромно количество капитал в увеличаване на производството си там, тъй като това е лесно постижим резултат. Ако национализациите на Чавес и Мадуро могат по някакъв начин да бъдат обърнати, други американски компании може да са склонни да го направят, но аргументите за това биха били много по-трудни за осъществяване. Това, което почти сигурно няма да видим обаче, е бързане за започване на изграждането на нов капацитет за модернизация. Отварянето на Венецуела, защото Уго Чавес беше отстранен от власт, може би е предизвикало златна треска преди двадесет години, но тази идея е пълен анахронизъм днес, предвид контекста на световния пазар.

Едно сходство с интервенцията в Ирак обаче е, че петролните компании ще проявят сдържаност да приемат благоприятни условия, ако тези условия изглеждат наложени. Отне повече от шест години от инвазията в Ирак, докато не беше възложен транш от „стимулирани договори за услуги“, за да се повишат нивата на производство в Ирак. Това беше много по-дълъг период от време, на който мнозина в администрацията на Буш се надяваха, и освен това беше при условия, които бяха много по-неблагоприятни. Беше обаче необходимо иракският парламент да изготви законодателство, което в крайна сметка не беше в съответствие с предпочитанията на САЩ.

По ирония на съдбата, шестнадесет години по-късно Ирак сега търси да предложи по-благоприятни условия, след като повечето западни международни петролни компании (МОК) се оттеглиха през последното десетилетие поради разбирането си какво е необходимо, за да се привлекат инвестиции в тази по-трудна среда.

Но производствените разходи на Ирак са сред най-ниските в света, докато тези на Венецуела са в горния край на спектъра. Отново, ако това е основно принудително заграбване на петрол от Съединените щати, ние го правим в грешното време и на грешното място. Може би не е имало толкова много смисъл да се премахва експертният опит на Държавния департамент в енергийния сектор като част от съкращенията, предизвикани от Министерството на енергетиката на САЩ по-рано през втория мандат на Тръмп.