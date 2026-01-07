Объркани и разделени: Каква е позицията на европейските граждани относно мирния план за Украйна?

Тъй като Украйна е на път да навлезе в пета година на пълномащабна война, Киев е в процес на преглед на последната версия на мирния план, посредничен от САЩ, който беше представен за първи път миналия ноември.

Украйна и САЩ са постигнали широко споразумение относно гаранциите за сигурност, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица, но според съобщенията продължават да съществуват разногласия относно териториалните отстъпки на Русия, най-спорният въпрос в плана.

Въпреки че европейските лидери до голяма степен отсъстваха при изготвянето на документа, общественото мнение на целия континент, събрано от YouGov, показва каква е позицията на европейците по отношение на 20-точковото предложение, както и на по-ранен 28-точков проект.

Анкетираните във Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Полша са съгласни, че най-малко приемливото условие на потенциално мирно споразумение би позволило на Русия да запази всички украински територии, които държи в момента - което представлява приблизително една пета от Украйна.

Европейските граждани също категорично се противопоставиха на забраната на Украйна да се присъедини към военния съюз НАТО.

Противопоставянето и на трите предложения - териториални загуби, намалена армия и липса на членство в НАТО - е най-силно във Великобритания, като Испания също се очертава като твърдо против.

В същото време Италия се откроява като най-отворена към териториални отстъпки от страна на Украйна.

Докато италианците са само незначително против Русия да запази цялата окупирана територия, те са единствените респонденти в Европа, които смятат, че би било приемливо да се предложи Украйна да предаде региона Донбас на Русия, за да се сложи край на войната.

Да подкрепяме Украйна до окончателна победа или да настояваме за сделка?

Респондентите обаче остават разделени по централния въпрос дали да подкрепяме Украйна до победа или да настояваме за мирен план.

Британските и полските респонденти смятат, че Европа трябва да подкрепя Украйна, докато Русия се оттегли, но мнозинството от интервюираните в Германия, Франция, Италия и Испания казват, че биха подкрепили мирно споразумение - дори ако то включва Русия да задържи части от украинската територия.

Какво е предложила Европа и какво следва?

По-рано през декември лидери от Германия, Дания, Финландия, Франция, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Швеция, Обединеното кралство и ЕС се споразумяха за европейски план от шест точки.

Вместо да предложат конкурент на предложението на САЩ, лидерите представиха идеите си като надграждащи това, което вече беше на масата - посочвайки това, което те наричат ​​"силно сближаване между САЩ, Украйна и Европа".

Планът предлага и по-активна европейска роля в следвоенното бъдеще на Украйна, като обещава да помогне за възстановяването на украинските сили, да осигури небето ѝ и да подкрепи по-безопасни морета, "включително чрез операции в Украйна".

В него обаче не се навлиза в подробности по въпроса за територията, като се посочва само, че подобни решения "са за народа на Украйна, след като бъдат ефективно въведени стабилни гаранции за сигурност".

Във вторник над 20 държави от Коалицията на желаещите се срещнаха в Париж, за да обсъдят по-подробно ангажиментите си за сигурност спрямо Украйна.

В съвместно изявление те заявиха, че са се съгласили да продължат дългосрочната военна помощ и въоръжаване на въоръжените сили на Украйна, които "ще останат първата линия на отбрана и възпиране" след подписването на мирно споразумение.

Те също така обещаха да осигурят мерки за възпиране по суша, море и във въздуха, след като "бъде постигнато надеждно прекратяване на военните действия".