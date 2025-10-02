Свалят цените на 1000 стоки в супермаркетите в Гърция

Свалят цените на хиляда стоки в гръцките супермаркети след натиск от страна на правителството.

Гръцкото министерство на развитието се споразумя със собствениците на супермаркети да намалят цените на хиляда стоки. Ресорният министър Такис Теодорикакос заяви, че поевтиняването на стоки от първа необходимост ще облекчи семейния бюджет на гърците, предаде кореспондентът на НР.

Правителството приканва и търговците да намалят печалбата си, за да се увеличат стоките с коригирани цени в търговските вериги.

Списъкът с 1000 кода на продукти от супермаркети, чиито цени ще бъдат намалени, ще бъде предоставен през първите две седмици на октомври.

Разговори са водени и с Асоциацията на производителите за намаляване на цените на едро, което да се отрази в крайната цена в магазините.

Настоящата мярка ще бъде в сила поне до края на годината, но министър Теодорикакос изрази убеждение, че ще бъде продължена и през следващата година. Намаляването на цените е "въпрос на социална отговорност", заяви министърът. Инфлацията при хранителните стоки в Гърция е 1,4%, докато в еврозоната е на равнище 3 на сто, според проучване на министерството на развитието.

При всички публикувани проучвания гърците са недоволни от високите цени и ниския жизнен стандарт.