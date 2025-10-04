Как арктическите войници тренират за това, от което най-много се страхуват: топло време

Седмици след като лятното слънце разтопи леда тук, близо до Северния полярен кръг, въздухът е с меки 10 градуса по Целзий. Това е най-лошият момент за водене на война в далечния север, пише WSJ.

Арктика е опасна заради смразяващите си зими, когато опасностите включват измръзване и снежна слепота. Още по-лошо, казват войници, които работят в тези географски ширини, е по-топлият сезон, когато комари и мушици нападат блатата, които се наводняват за една нощ, затруднявайки движението на войските и заплашвайки да погълнат превозни средства.

Западните военни плановици виждат европейската Арктика като потенциална гореща точка в конфликт с Русия. Американските и европейските военни изпращат войски на обучение в арктически зимни условия . Шведската армия иска да ги научи, че тук топлото време е вероятно дори по-трудно. От 2021 г. насам тя провежда есенни военни курсове, за да подготви съюзниците си от Организацията на Северноатлантическия договор да се бият на север през цялата година.

Флинк показа скорошно видео на шведски войници, заобиколени от облак комари, гъст колкото рояк скакалци. На кадрите Флинк прокара ръка по капака на своето високопроходимо превозно средство 6×6 и го вдигна към камерата, а шепата му беше пълна с насекоми.

Екстремният студ на арктическата зима е опасен и изтощителен без подходящото оборудване и облекло. Но след като хората се научат да действат в него, логистиката и транспортът през обширни ледени пространства са по-лесни и предвидими, отколкото когато ледът се топи.

През септември, когато „Уолстрийт Джърнъл“ посети топлия терен за голф, шведското блато излъчваше сярна миризма на гниене. Вечно замръзналата земя отдолу предотвратява оттичането на водата, създавайки подгизнали повърхности и кални ями. Температурите, макар и все още да не са под нулата, се комбинират с вятър и дъжд, за да причинят хипотермия и други наранявания, свързани със студа. Мъхът може да бъде измамен и да се срути под тежестта на ботуш, намокряйки войника до кръста.

Западните военни променят фокуса си след десетилетия антитерористични кампании в Близкия изток и Афганистан. По-рано тази година американската армия публикува първата си доктрина, фокусирана върху Арктика, от над половин век, за да подготви войниците за действие в нова ера на геополитически конфликт, предизвикана от руската агресия и изменението на климата.

Европейските разузнавателни агенции не очакват Русия да нахлуе в държава от НАТО, докато Москва е затънала в Украйна, но казват, че Русия би могла да започне война срещу европейски съюзник от НАТО в рамките на пет години.

Световните сили са водили малко мащабни военни операции в Арктика – и нито една след Втората световна война. Малко от опита на Запада от театрите на военните действия във войната срещу тероризма е приложим тук. Повече от почти навсякъде другаде по света, различните сезони в Арктика представляват коренно различни предизвикателства.

Шведските военни нарекоха късната есен и късната пролет „пети сезон“, характеризиращ се с наводнения и колебания в температурите. По-малко от инч дъжд през деня може да не изглеждат много, но добавете топенето на лед от планините и блатото може да се наводни толкова много, че войниците да се окажат хванати в капан по средата за една нощ. Мокрите ботуши остават влажни или замръзват за една нощ, което представлява риск от измръзване и измръзване. Миналата година дузина датски войници получиха наранявания от студ, защото не са си взели подходящи ботуши.

"Нямаме същия житейски опит като повечето шведи“, каза капитан Барни Уокър от Рейнджърския полк на британската армия. "Това е бавна крива на обучение.“

Навигацията е трудна. Слънчевата активност, която също причинява северно сияние, нарушава GPS сигналите и комуникациите. Район, който изглежда проходим по време на разузнавателна мисия, може да бъде наводнен, когато войниците се върнат 24 часа по-късно.

Избягването на откриване е предизвикателство през всеки сезон. В студено време войниците оставят следи от топлинни сигнатури, които термооптиката може да улови в продължение на поне 45 минути. В по-топлите месеци войниците са лесни за откриване, защото теренът може да ги принуди да следват предимно утъпкани пътеки, което прави пътуването им предвидимо.

Една сутрин в 5 часа сутринта, инструкторът по курса, старши сержант Йонас Малмквист, пусна дрон, който да прелети над гора от брези и борове, за да сканира за термични следи от войници. Той не видя нищо, докато не се осмели да влезе пеша в гората и не ги намери на групи, спящи под брезенти, покрити с клони, за да се предпазят от топлина.

Обучението на съюзниците от НАТО за операции в Далечния север е в интерес и на Швеция, каза подполковник Андерс Килмей, командир на Субарктическия военен център. Ако Русия премине 830-километровата си граница с Финландия, шведските сили ще се втурнат на изток, за да подсилят фронтовата линия на съседа си. След това съюзниците от НАТО, включително американските войски, базирани в Германия и Полша, ще се втурнат в Швеция, за да ги попълнят. Войник, който не е запознат с Далечния север, се нуждае от месец само за да се аклиматизира - време, което няма да има в случай на бърза вражеска офанзива.

Участници изстрелват димни боеприпаси с противотанково оръжие. Изглед през термобинокъл на войник, който стърчи с ръка зад топлоизолиращ камуфлаж.

„Те не идват тук само за да оцелеят. Те трябва да могат да допринесат. Нашите ресурси ще бъдат ангажирани“, каза Килми. „Целта е те да могат да се съсредоточат върху врага, а не върху времето.“

Русия има поне три бази близо до финландската граница: Североморск, Алакурти и Печенга. Ако приемем, че руски войници живеят и тренират там, постоянно изложени на околната среда, „ние трябва да направим същото“, добави Килмей.

Швеция, подобно на други европейски държави, трябва да балансира новото си желание за превъоръжаване с местните политически проблеми. В Северна Швеция ученията са усложнени от необходимостта да се ограничи въздействието върху живота и традициите на коренното население саами, чиято историческа родина е в региона. По време на посещението на журналиста, инструктори прекъснаха стрелково упражнение с картечници KSP-58, крещейки на учениците да прекратят огъня, когато елен, собственост на саами пастири, се разхождаше през стрелбището.

Студентите в курса се обучават и с други оръжия, произведени в Швеция, включително преносимата безоткатна пушка Carl-Gustaf и AT4, противотанково оръжие за еднократна употреба.

Броят на учебните часове, прекарвани от студентите в курсовете на Центъра за субарктически военни действия всяка година, се е увеличил седем пъти, достигайки близо 7000, през последното десетилетие. Студентите се учат как да пътуват на дълги разстояния през слабо населен, негостоприемен терен с малка или никаква поддръжка, прекосявайки потоци, планини и гори. През зимата те пътуват със ски и се гмуркат под лед. През есента те маршируват пеша и са превозвани през влажни зони с Bandvagn 206, амфибийни шведски превозвачи за всякакъв терен, които могат да се накланят на 35 градуса и да се накланят до 31 градуса над скали в дълбоки води.