Пожар в нефтена рафинерия край Санкт Петербург след атака с дрон

Огънят в индустриалната зона на град Кириши е потушен

04.10.2025 | 13:36 ч.
Reuters

Една от най-големите нефтени рафинерии в Русия, намираща се близо до северозападния град Санкт Петербург, се запали след нова украинска атака, съобщи в Telegram губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от ДПА.

Огънят в индустриалната зона на град Кириши е потушен. По думите на Дрозденко системите за противовъздушна отбрана са свалили седем дрона. Това е второто нападение срещу рафинерията за последните няколко седмици. Рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" се намира на около 800 км северно от Украйна и е собственост на свързаната с Кремъл петролна компания "Сургутнефтегаз", отбеляза ДПА. С производствен капацитет от около 20 милиона тона нефт на година, това е едно от най-големите нефтопреработвателни съоръжения в Русия.

Щети са нанесени и при нападение в южната Воронежка област. Губернаторът Александър Гусев съобщи за поражения по покрива и прозорците на промишлена сграда, но не да де подробности. 

Руските въоръжени сили казаха, че са поразили 117 украински дрона през нощта.

Украйна все повече използва безпилотни летателни апарати за нанасяне на удари по руски петролни съоръжения. Целта на Киев е да осуети доставките на гориво за руската армия, извършваща настъпление на територията на Украйна, и да лиши Москва от важен източник на приходи за финансиране на войната, започната през февруари 2022 г., отбеляза ДПА.

Според различни сведения Украйна е успяла да изкара от строя около една четвърт от нефтопреработвателните заводи на Русия. / БТА

