Ердоган: Отговорът на „Хамас” е конструктивна и важна стъпка към постигането на траен мир

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че отговорът на „Хамас” на плана за прекратяване на огъня в Газа е конструктивна и важна стъпка към постигането на траен мир, съобщава Анадолската агенция.
Той подчерта, че сега е необходимо незабавно да се прекратят всички израелски атаки и да се спазва планът за прекратяване на огъня.
„Трябва незабавно да се предприемат всички стъпки за доставяне на хуманитарна помощ в Газа и осигуряване на траен мир. Този геноцид, тази срамна картина, която дълбоко наранява световната съвест, трябва да приключи. Турция ще продължи да се бори с всички сили, за да гарантира, че преговорите ще доведат до най-добрия възможен резултат за палестинския народ и че международно подкрепеното решение за две държави ще бъде приложено.“