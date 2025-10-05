Летището във Вилнюс спря полетите заради балони с горещ въздух

Въздушното движение на летището в литовската столица Вилнюс, беше временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани предполагаеми балони с горещ въздух, съобщиха летищните власти, цитирани от ДПА.

Полетите до Вилнюс, бяха отклонявани към Латвия и Полша.

Според новинарския портал Lrytas балоните са били видени най-напред в 10:16 часа вчера, което е довело до временно спиране на полетите от съображения за безопасност.

Произходът на въздушните обекти остава неясен. Националният център за управление на кризи в Литва ги нарече "контрабандни балони", без да предоставя повече подробности.

Само преди седмици летището във Вилнюс временно преустанови полетите, след като в района бяха забелязани дронове.

Европейското въздушно движение беше многократно смущавано напоследък от появата на дронове и нарушения на въздушното пространство, като последният такъв случай за момента беше летището в Мюнхен. /БТА