Саркози окончателно осъден по делото "Бигмалион"

Никола Саркози е официално признат за виновен по делото за финансиране на кампанията му от 2012 г.

Съдебните власти потвърдиха присъдата на бившия френски президент Никола Саркози по делото за финансирането на президентската му кампания през 2012 г. Това е втората окончателна присъда в досието на бившия президент, предаде АФП.

Той е разследван за фалшифициране на документи с цел укриване на близо 15 млн. евро, похарчени неправомерно за кампанията, с която се опитваше да спечели втори мандат.

Никола Саркози беше осъден на 14 февруари 2024 г. на една година лишаване от свобода, от които шест месеца без право на условно освобождаване, за незаконно финансиране на загубената си президентска кампания през 2012 г. Съдът разпореди облекчения за частта без право на условно освобождаване (електронна гривна, полусвобода).

Разследването, известно с името на близката до Саркози PR-фирма "Бигмалион", трябваше да установи дали самият президент е бил информиран за злоупотребата, припомня "Le Figaro".

Освен Саркози, към делото са привлечени още 13 лица с различни обвинения - бивши ръководни кадри на Съюза за народно движение (днешната Републиканска партия) и служители на компанията "Бигмалион", чиято дъщерна фирма Event and Cie организираше срещите по време на кампанията на Саркози.

Либийското дело е само едно от многото политически и финансови дела, които го засягат. Докато някои от тях бяха прекратени (делата "Бетанкур", "Тапи", "Карачи"...), друго доведе до окончателна присъда (делото "Бисмут“), а други все още са в ход.

Бившият лидер на френската десница се готви за апелативния процес по либийското дело, насрочено за 16 март до 3 юни, по което той беше осъден на първа инстанция на пет години затвор и прекара 20 дни в затвора „Ла Санте“ в Париж.