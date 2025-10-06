IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп разпореди да бъдат изпратени войници в Орегон

Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели

06.10.2025 | 08:53 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон. Контролираните от демократите власти в двата щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец, предаде Ройтерс.

В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на тези войници в най-многолюдния град в Орегон - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти. В събота федерален съдия блокира временно мярката, докато тече нейното оспорване по съдебен ред.

Според местните власти решението за разполагане на войници от Националната гвардия е необоснавано.

Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго. Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели.
(БТА)

