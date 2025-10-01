Какво означават изборите в Молдова за конфликта в Приднестровието

Парламентарните избори в Молдова в неделя донесоха изненадваща победа за Партията на действието и солидарността (PAS) на президента Мая Санду, която си осигури абсолютно мнозинство – 55 от 101 места – засилвайки проевропейската траектория на страната. Гласуването е част от по-голяма геополитическа борба за бъдещето на Молдова и съдбата на Приднестровието, проруската отцепила се територия по поречието на река Днестър, пишат за The National Interest редакторът Джейкъб Хейлбрун и Даниел Ф. Рунде, автор на книгата "Американският императив: възвръщане на глобалното лидерство чрез мека сила".

В този нов епизод на "В национален интерес" Даниел Рунде, старши съветник в BGR Group и Центъра за стратегически и международни изследвания, обсъжда последната си статия за разрешаването на замразения, продължаващ от десетилетия конфликт.

Енергията отдавна е средство за натиск на Москва в региона. Решението на Украйна да не поднови договора за транзит на газ с Русия на 1 януари прекъсна потока, който исторически захранваше електропреносната мрежа и промишлеността на Приднестровието, което наложи спиране на производството и спешни мерки в целия регион. Междувременно Кишинев се опитва да завърши високонапрежните връзки с Румъния, за да сложи край на зависимостта от електроенергията на Приднестровието.

С победата в неделя, Рунде твърди, че президентът Санду вече разполага както с политическото пространство, така и с времето да действа.

"Необходими са три основни неща, за да може Молдова да поеме по пътя на, да речем, Естония", обяснява той. „Тя се нуждае от развод с Русия по отношение на газа. Тя се нуждае от развод с Приднестровието по отношение на електроенергията. И тя се нуждае от ясен път към присъединяване към ЕС.“ С мнозинството на PAS и напредъка в преговорите за присъединяване към ЕС, гласуването в неделя „укрепи позицията на Санду ... за трудни и сложни неща като мирно споразумение с Приднестровието“.

Политиката в анклава също може да се променя.

"30% от избирателите в Приднестровието гласуваха за партията на Мая Санду, ориентирана към Запада", казва Рунде, като интерпретира резултата като знак, че по-младите жители и бизнес интересите могат да бъдат убедени да се присъединят към реинтеграцията, ако икономическото предложение е надеждно. Неговата позиция е безкомпромисно транзакционна: модернизиране на електроцентралите и металургичните заводи, отваряне на пътища, които подкрепят възстановяването на Украйна, и мобилизиране на западни инвестиции. „Ако имаше, да речем, американски инвеститори в електроцентралата и металургичния завод, не биха ли искали да бъдат част от този процес и да се възползват от него?“

Влиянието на Москва все още остава сериозна пречка. Около 1500 руски "миротворчески" войници продължават да подкрепят сепаратистките власти и да усложняват всяко потенциално споразумение.