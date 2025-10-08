Испания одобри налагането на оръжейно ембарго срещу Израел

Испанските депутати одобриха декрет-закон, установяващ оръжейно ембарго срещу Израел, мярка, подкрепена от социалистическия премиер Педро Санчес с цел „да се спре геноцидът“ в Газа, предаде АФП.

Текстът беше приет с 178 гласа „за“ срещу 169 „против“, като малцинственото правителство на Санчес в крайна сметка получи подкрепата на четиримата депутати от крайната левица Podemos, които до тази сутрин бяха оставили съмнение относно гласуването си.