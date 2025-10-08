IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Испания одобри налагането на оръжейно ембарго срещу Израел

Текстът беше приет с 178 гласа „за“ срещу 169 „против“

08.10.2025 | 21:16 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Испанските депутати одобриха декрет-закон, установяващ оръжейно ембарго срещу Израел, мярка, подкрепена от социалистическия премиер Педро Санчес с цел „да се спре геноцидът“ в Газа, предаде АФП.

Текстът беше приет с 178 гласа „за“ срещу 169 „против“, като малцинственото правителство на Санчес в крайна сметка получи подкрепата на четиримата депутати от крайната левица Podemos, които до тази сутрин бяха оставили съмнение относно гласуването си.

Испания оръжия Израел ембарго Газа
