Стармър: Разполагане на войски в Украйна само след гласуване в парламент

Според премиерът на Великобритания Киър Стармър всяко разполагането на британски сили, съгласно декларация, подписана с Франция и Украйна, ще бъде подложено на гласуване в парламента, съобщава Ройтерс.

Вчера именно Стармър, заедно с колегите си - президентът на Франция Еманюел Макрон и президентът на Украйна Володимир Зеленски подписаха декларация за намерение, в която се очертава разполагането на сили в случай, че бъде постигнато мирно споразумение.

"Ще информирам парламента за развитието на ситуацията и ако войски ще бъдат разположени съгласно подписаната декларация, ще подложа въпроса на гласуване в парламента", заяви Стармър пред парламента.

В допълнение той каза, че числеността на войските ще бъде определена съгласно военните планове на Обединеното кралство, които се изготвят в момента.

Стармър също така заяви, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп за гаранциите за сигурността на Украйна два пъти по време на Коледа и увери депутатите, че "няма вариант да се действа по този въпрос без пълно обсъждане с американците".