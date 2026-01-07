IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Стармър: Разполагане на войски в Украйна само след гласуване в парламент

Числеността на войските ще бъде определена съгласно военните планове

07.01.2026 | 20:00 ч. 4
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Според премиерът на Великобритания Киър Стармър всяко разполагането на британски сили, съгласно декларация, подписана с Франция и Украйна, ще бъде подложено на гласуване в парламента, съобщава Ройтерс.

Вчера именно Стармър, заедно с колегите си - президентът на Франция Еманюел Макрон и президентът на Украйна Володимир Зеленски подписаха декларация за намерение, в която се очертава разполагането на сили в случай, че бъде постигнато мирно споразумение.

"Ще информирам парламента за развитието на ситуацията и ако войски ще бъдат разположени съгласно подписаната декларация, ще подложа въпроса на гласуване в парламента", заяви Стармър пред парламента.

В допълнение той каза, че числеността на войските ще бъде определена съгласно военните планове на Обединеното кралство, които се изготвят в момента.

Свързани статии

Стармър също така заяви, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп за гаранциите за сигурността на Украйна два пъти по време на Коледа и увери депутатите, че "няма вариант да се действа по този въпрос без пълно обсъждане с американците".

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Киър Стармър Коалиция на желаещите британски войници Украйна декларация Франция Еманюел Макрон Володимир Зеленски
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem