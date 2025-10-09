Влизат в сила правилата на ЕС за незабавните разплащания в еврозоната

От днес влизат в сила новите правила на ЕС за незабавните плащания в страните от еврозоната, съобщи Европейската комисия. Преводите в евро ще стават за секунди и ще се осъществяват денонощно, в делнични и почивни дни.

От януари тази година доставчиците на платежни услуги в еврозоната са задължени да предлагат на своите клиенти възможност да получават незабавни плащания в евро.

От днес доставчиците са задължени да предлагат на своите клиенти услугата за изпращане на незабавни плащания в евро, като добавят проверка на получателя (VoP). Това прави незабавните плащания по-широко достъпни и по-безопасни, уточнява комисията.

Тя изразява очакване промяната да даде тласък на европейската икономика и донесе големи ползи. Комисията отчита, че преводите в евро вече няма да отнемат дни и това няма да струва по-скъпо. Банките и другите доставчици на платежни услуги не трябва да налагат по-високи такси за незабавно плащане от тези за обичаен кредитен превод, пояснява ЕК.

Преди да се извърши плащане, доставчиците трябва безплатно да проверят дали името на получателя съответства на предоставения IBAN. От януари 2027 г. от доставчиците на платежни услуги извън еврозоната ще трябва също да позволяват на своите клиенти да изпращат и получават незабавни плащания в евро и да проверяват получателя.

(кор. на БТА Николай Желязков)