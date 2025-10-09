IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Карлос Насар четвърти в изхвърлянето, шанс все още има

Първи с върхово постижение в категорията стана иранецът Алиреза Моени Седех

09.10.2025 | 21:39 ч. Обновена: 09.10.2025 | 21:39 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Пред края на Норвегия Олаф V Карлос Насар остана четвърти в изхвърлянето в новата си категория до 94 кг.

Олимпийският шампион от Париж 2024 започна от 173 кг, с които се справи безупречно. Последва неуспешен опит на 178, за да пробва световен рекорд от 182, но изпусна щангата и остана без медал в движението. Първи с върхово постижение в категорията стана иранецът Алиреза Моени Седех, който успя на 182 кг. 

Втори е сънародникът му Али Алипур със 176, а трети - колумбиецът Хуан Алборнос от Колумбия, който в група Б вдигна 175 кг.

Въпреки това Насар няма да се откаже до последно и ще се бори да стане златен медалист за трети път в своята кариера. По този начин той ще се изравни с легенди като Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев. Всички те имат по три титли от Световни първенства. / БГНЕС

Карлос Насар вдигане на тежести тежка категория
