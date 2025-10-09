Защо Азербайджан е следващият фронт на конкуренцията между САЩ и Китай

От геополитическа гледна точка на САЩ, Азербайджан представлява ключов стратегически партньор в Евразия. След като изигра ключова роля в посредничеството за историческо мирно споразумение между Азербайджан и съседна Армения, администрацията на Тръмп сега трябва да пренастрои по-широката си външна политика спрямо тюркската нация, за да укрепи връзките си с Америка, пише за TNI д-р Камран Бохари, старши директор в Института за стратегия и политика „Ню Лайнс“ във Вашингтон.

Азербайджан , единствената държава, граничеща едновременно с Русия и Иран, се очерта като фокусна точка на задълбочаващото се стратегическо и икономическо ангажиране на Китай. За Съединените щати геоикономическото значение на Азербайджан произтича от позицията му на критичен доставчик на енергия и транзитен център, който диверсифицира глобалните маршрути, като същевременно осигурява достъпа на САЩ до Централна Азия.

През последните месеци се разгърна поредица от значителни събития, свързани с Азербайджан и тримата главни противници на Съединените щати.

Ден след като президентите Доналд Тръмп и Илхам Алиев и премиерът Никол Пашинян подписаха споразумението за установяване на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“ ( TRIPP ) през Южна Армения, съветникът по външните работи на иранския върховен лидер Али Акбар Велаяти предупреди , че Техеран ще блокира всеки подкрепян от САЩ коридор в Кавказ, осмивайки TRIPP като „гробище за наемниците на Тръмп“.

В интервю за телевизия „Ал-Арабия“ от 27 август Алиев отбеляза, че след разпадането на Руската империя през 1917 г. азербайджанците основават Азербайджанската демократична република, която просъществува до април 1920 г., когато Съветският съюз я абсорбира. През последните шест месеца Алиев е посетил Китай два пъти, като се е срещнал със Си Дзинпин на 23 април в Пекин, за да издигне двустранните отношения до всеобхватно стратегическо партньорство, и отново на 31 август в кулоарите на срещата на върха на ШОС в Тиендзин.

Взети заедно, тези развития разкриват както обещаващи, така и опасни последици за интересите на САЩ в Южен Кавказ и Централна Азия.

Що се отнася до Иран, Азербайджан е естествен стратегически партньор за Вашингтон. Като светска държава с мнозинство шиити на северозападната граница на Иран, тя отдавна се противопоставя на Ислямската република, въпреки че регионалните ограничения исторически са ограничавали ефективността ѝ като противовес.

Победата на Азербайджан във войната с Армения през 2020 г. обаче промени баланса на силите в Южен Кавказ, засилвайки регионалното му влияние. По-важното е, че неотдавнашните неуспехи на Иран в конфликта му с Израел създадоха навременна възможност за Баку да служи като ключов партньор на САЩ в управлението на съсед, който вероятно ще остане предизвикателство през следващите години.

По подобен начин влошаващите се отношения между Азербайджан и Русия представляват отлична възможност за Вашингтон да се възползва от нея. Дори когато се противопоставяха на иранците, азербайджанците поддържаха близки отношения с руснаците. Нещата започнаха да се променят с изхода на Втората война в Нагорни Карабах, което подчерта колко много е намаляло влиянието на Москва върху южната ѝ периферия. Войната в Украйна влоши нещата за руснаците и помогна да се обясни защо Баку стана по-настоятелен срещу Москва, което стана особено ясно след острият удар, отправен от правителството на Алиев, след като азербайджански търговски самолет беше свален над руска територия миналия декември , при което загинаха 38 пътници и екипаж.

Този обрат на събитията както на северния, така и на южния му фланг даде на Азербайджан стратегическа възможност да се позиционира като сухопътен мост между Запада и Изтока. Коридорът TRIPP е от основно значение за разрешаването на проблема с пречката в Южен Кавказ в по-широкия Транскаспийски международен транспортен маршрут, известен още като Средния коридор , осигуряващ на Европа и Северна Америка достъп до Централна Азия. В същото време Китай може да се възползва от TRIPP , тъй като служи като жизненоважна транскаспийска връзка за инициативата „Един пояс, един път“ на Пекин. Това сближаване на интереси подчертава нарастващото значение на Азербайджан като център на евразийската свързаност и световната търговия.

За да се възползва от отслабването на Русия и Иран, като същевременно попречи на Китай да получи предимство, Вашингтон трябва да преразгледа външнополитическите си перспективи спрямо Баку. Раздел 907 от Закона за подкрепа на свободата от 1992 г. продължава да представлява ключова пречка за напредъка. Тази стара законова разпоредба, първоначално приета по време на първия конфликт в Нагорни Карабах, забранява повечето форми на пряка помощ от правителството на САЩ за Баку. В светлината на мирното споразумение с Армения, постигнато с посредничеството на администрацията на Тръмп, Раздел 907 е на практика без значение.

Все още в сила, Раздел 907 остава пречка за стратегическите, икономическите и дипломатическите интереси на САЩ в Евразия и заслужава незабавна отмяна. Въпреки драматичната промяна в геополитическия пейзаж на Южен Кавказ, някои все още се застъпват за запазването му. Запазването на Раздел 907 обаче обслужва предимно интересите на Русия, Иран и Китай, всички от които са склонни да се възползват от евентуални търкания в отношенията между САЩ и Азербайджан. По същия начин Пекин не само е готов да се възползва от мира между Азербайджан и Армения по отношение на регионалната свързаност, но и вече доставя на Баку своите изтребители JF-17 от 4.5 поколения през Пакистан.

Няма причина Азербайджан да не закупи американско оборудване вместо това. За сравнение, Uzbekistan Airways е поръчала до 22 Boeing 787 Dreamliner на стойност 8 милиарда долара , докато националната железопътна компания на Казахстан е подписала договор за 4 милиарда долара с американската Wabtec за 300 товарни локомотива.

Американските компании имат многобройни възможности в Азербайджан, особено в енергийния сектор, тъй като страната е основен износител както на петрол, така и на газ. Освен това, Азербайджан би могъл да служи като ключов транзитен маршрут за казахстански петрол и туркменски газ, което би спомогнало за намаляване на енергийното влияние на Русия в региона, предвид монопола ѝ върху маршрутите за доставка.

Ето защо е наложително Белият дом, управляван от Тръмп, да надгражда върху инерцията на Споразумението за търговия и пенсионно осигуряване (TRIPP). Успехът на американската стратегия за Евразия зависи от задълбочаването на връзките с Азербайджан. Необходими са спешни действия, тъй като Пекин вече е спечелил значително предимство в региона. Отмяната на Раздел 907 е критична първа стъпка към осигуряване на стратегическите, икономическите и дипломатическите интереси на САЩ.