Лавров: Израел не е приел сериозно въпроса за създаването на палестинска държава

Няма алтернатива на създаването на палестинска държава; въпросът може да бъде решен само чрез взаимен компромис, заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„Не мисля, че създаването на общини или каквито и да било квазидържавни структури вместо палестинска държава ще бъде разглеждано в арабския свят, и особено от палестинците, като задоволителен резултат от цялата тази почти осемдесетгодишна драма“, отбеляза той. „Тук ще трябва да се правят компромиси, няма съмнение в това. В продължение на много години Израел не приемаше сериозно значението на нерешения въпрос за създаването на палестинска държава.”