IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Лавров: Израел не е приел сериозно въпроса за създаването на палестинска държава

Русия е готова да участва във всякакъв формат за разрешаване на палестино-израелския конфликт

13.10.2025 | 16:37 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Няма алтернатива на създаването на палестинска държава; въпросът може да бъде решен само чрез взаимен компромис, заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„Не мисля, че създаването на общини или каквито и да било квазидържавни структури вместо палестинска държава ще бъде разглеждано в арабския свят, и особено от палестинците, като задоволителен резултат от цялата тази почти осемдесетгодишна драма“, отбеляза той. „Тук ще трябва да се правят компромиси, няма съмнение в това. В продължение на много години Израел не приемаше сериозно значението на нерешения въпрос за създаването на палестинска държава.”

Свързани статии

По думите му, Русия е готова да участва във всякакъв формат за разрешаване на палестино-израелския конфликт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лавров Израел Палестина война Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem