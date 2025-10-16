IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Разговарям с Путин, разговорът ще бъде дълъг

Това е осмият разговор между Путин и Тръмп от началото на годината

16.10.2025 | 19:11 ч. 15
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в профила си в социалните мрежи TruthSocial, че разговаря с руския лидер Владимир Путин по телефона. Американският президент заяви, че определено ще сподели подробности от разговора си с Путин, а руският лидер ще направи същото.

„В момента разговарям с президента Путин. Разговорът продължава, той е дълъг и ще докладвам, както и президентът Путин, когато приключи“, написа Тръмп.

Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп в момента водят телефонен разговор, потвърди пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.

Това е осмият разговор между Путин и Тръмп от началото на годината. Последният се проведе преди почти два месеца, само дни след срещата на върха в Аляска. Както Axios съобщи, американският лидер прекъсна среща с представители на ЕС и Володимир Зеленски, за да разговаря с руския лидер.

Украинският мирен процес остава централна тема на разговорите между руския и американския президент.

