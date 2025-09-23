V-образно НЛО е заснето да кръжи над Лос Анджелис?

Ясни и стряскащи изображения на нещо, което изглежда като НЛО, бяха заснети над Лос Анджелис, което предизвика нов дебат за това какво лети над най-големите градове в Америка.

Жители на Лос Анджелис твърдят, че са забелязали черен V-образен летателен апарат, покрит със светлини, който се движеше бавно над града на 28 август, докато са седяли на балкона си. Наблюдението продължило около 25 минути, а НЛО е летял на юг, докато свидетелите накрая не са го изгубиха от поглед около 23:38 ч. местно време (2:38 ч. източно време).

Двама успяха да заснемат както снимки, така и ясни видеоклипове с камера на мобилен телефон, като увеличиха мащаба, за да видят девет бели светлини по корпуса на НЛО-то.

Изследователят на НЛО и режисьор Марк Кристофър Лий каза пред Daily Mail, че вярва, че апаратът не е извънземен космически кораб, добавяйки, че вероятно е безпилотен дрон, тестващ нова технология за правителството на САЩ или някоя друга световна сила.

Въпреки това, Лий направи едно поразително твърдение, основано на анализа си на това наблюдение и няколко известни инцидента с НЛО в Обединеното кралство, предполагайки, че американските военни са създали технология, която мнозина биха сметнали за научна фантастика през 2025 г.

"Убеден съм, че много известни инциденти с НЛО са основно високо напреднали земни технологии, които са с 30 до 40 години по-напред от това, което смятаме, че имат", обясни Лий.

Независимо откъде идва апаратът, това е последният доклад за странен V-образен апарат или шеврон, прелитащ над САЩ през последните месеци.

Този доклад за НЛО е подаден до Националния център за докладване на НЛО (NUFORC) на 30 август, доброволческа организация с нестопанска цел, която събира доклади за НЛО от 1974 г. Последното наблюдение е 34-ият шеврон, забелязан в цялата страна през 2025 г.

Според NUFORC, тази година има няколко доклада, които конкретно споменават виждането на V-образен клин или триъгълник с множество светлини по повърхността му, летящ над САЩ.

"Той остана в една и съща област за около 25-30 минути за първи път, когато го видях", се казва в доклада на свидетелите от Ел Ей.

"Той се движеше малко, но не отиде твърде далеч. Накрая просто отлетя в южна посока, докато вече не можех да го видя", добавиха те.

Обектът с форма на бумеранг също изглеждаше с малко тяло в центъра си, което го правеше да изглежда подобен на изтребител-стелт F-117.

Този самолет, построен от Военновъздушните сили на САЩ, обаче никога не е имал големи светлини от външната страна.

"Определено не са ракети и според мен е структуриран летателен апарат, най-вероятно свръхсекретен дрон", заяви Лий.

Той отбеляза, че смята видеото на свидетеля за автентично, добавяйки, че лошото качество на записа от мобилния телефон по това време на нощта изключва използването на специални ефекти с изкуствен интелект и компютърна графика.

NUFORC добави еднословна бележка като възможно обяснение за наблюдението, пишейки “Свръхлек?“.

Свръхлек се отнася до вид малък, лек летателен апарат, често просто моторизиран делтапланер или парашут с двигател, който е популярен сред любителите на летене.

Това са супер основни машини, с минимална рамка, без тежък двигател и като цяло тихи и бавнодвижещи се.

Лос Анджелис има богата история с наблюдения на НЛО, която датира чак от скандалната “Битка за Лос Анджелис“ през 1942 г., когато американските военни стрелят по това, което смятат, че може да са извънземни кораби, нахлули в Западното крайбрежие.

Лий също така отбеляза твърденията, че остров Каталина, точно до бреговете на Калифорния, може да е мястото на тайна подводна база на извънземни.

Лий смята, че Лос Анджелис всъщност не е гореща точка на извънземни, а огнище на дейност от свръхмодерни човешки технологии, изстрелвани от близки съоръжения като космическата база Ванденберг, военновъздушната база Едуардс и скандалната Зона 51.