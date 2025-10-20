Джо Манганиело се сгоди за любимата си

Джо Манганиело и Кейтлин О’Конър направиха следващата крачка в любовната си история.
Звездата от "Magic Mike" и приятелката му се сгодиха това лято след две години заедно – новината потвърди самият Джо в Instagram на 17 октомври. На снимката, която публикува, двамата позират усмихнати заедно с кучето му Бъбълс, а Кейтлин гордо показва пръстена си.
Постът е придружен с надпис, от който разбираме кога е предложил - 24 юни 2025 година.
Макар връзката им да е сравнително "прясна", изглежда съдбата ги е водила един към друг отдавна.
„И двамата сме от Питсбърг. Аз съм от Юниънтаун, на около час и половина южно от Питсбърг, но се запознахме в Лос Анджелис – на парти за сериала "Winning Time", и той беше там“, разказа Кейтлин пред E! News миналия октомври, малко след първата им годишнина.
36-годишната актриса от "Winning Time: Rise of the Lakers Dynasty" не издаде тогава, че пръстенът е близо, но призна, че двамата винаги се забавляват.
„Чувствам се чудесно. Това е нова ера за мен“, каза тя.
Джо и Кейтлин често показват колко са щастливи заедно – пътуват, снимат се, и буквално обикалят света рамо до рамо.
„Ирландия с моето сърце. Първото ми пътуване до страната на моите корени – благодарение на Джоузеф“, написа Кейтлин в Instagram по-рано този месец, заменяйки думата „сърце“ с емоджи.
Манганиело, който преди това беше женен за София Вергара седем години, финализира развода си с нея в началото на 2024 година. Актрисата от "Modern Family" обясни тогава, че раздялата им се дължи на различни приоритети:
„Бракът ми се разпадна, защото съпругът ми беше по-млад. Той искаше деца, а аз не исках да ставам възрастна майка. Не мисля, че е честно спрямо детето. Уважавам жените, които го правят, но това вече не е за мен“, каза тя пред El País.
Джо от своя страна сподели пред Men’s Journal, че двамата „просто са се отдалечили един от друг“.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.