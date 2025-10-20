Джо Манганиело се сгоди за любимата си

Джо Манганиело и Кейтлин О’Конър направиха следващата крачка в любовната си история.

Звездата от "Magic Mike" и приятелката му се сгодиха това лято след две години заедно – новината потвърди самият Джо в Instagram на 17 октомври. На снимката, която публикува, двамата позират усмихнати заедно с кучето му Бъбълс, а Кейтлин гордо показва пръстена си.

Постът е придружен с надпис, от който разбираме кога е предложил - 24 юни 2025 година.

Макар връзката им да е сравнително "прясна", изглежда съдбата ги е водила един към друг отдавна.

„И двамата сме от Питсбърг. Аз съм от Юниънтаун, на около час и половина южно от Питсбърг, но се запознахме в Лос Анджелис – на парти за сериала "Winning Time", и той беше там“, разказа Кейтлин пред E! News миналия октомври, малко след първата им годишнина.

36-годишната актриса от "Winning Time: Rise of the Lakers Dynasty" не издаде тогава, че пръстенът е близо, но призна, че двамата винаги се забавляват.

„Чувствам се чудесно. Това е нова ера за мен“, каза тя.

Джо и Кейтлин често показват колко са щастливи заедно – пътуват, снимат се, и буквално обикалят света рамо до рамо.

„Ирландия с моето сърце. Първото ми пътуване до страната на моите корени – благодарение на Джоузеф“, написа Кейтлин в Instagram по-рано този месец, заменяйки думата „сърце“ с емоджи.

Манганиело, който преди това беше женен за София Вергара седем години, финализира развода си с нея в началото на 2024 година. Актрисата от "Modern Family" обясни тогава, че раздялата им се дължи на различни приоритети:

„Бракът ми се разпадна, защото съпругът ми беше по-млад. Той искаше деца, а аз не исках да ставам възрастна майка. Не мисля, че е честно спрямо детето. Уважавам жените, които го правят, но това вече не е за мен“, каза тя пред El País.

Джо от своя страна сподели пред Men’s Journal, че двамата „просто са се отдалечили един от друг“.