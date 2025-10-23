Драмата с Джими Кимъл увеличи двойно прекратените абонаменти на Disney+ и Hulu

Краткото отстраняване на Джими Кимъл от ефира на ABC може да се е отразило осезаемо върху броя на абонатите на Disney+, сочат нови данни от аналитичната компания Antenna, която следи абонаментните и гледаемостни показатели на големите стрийминг платформи.

В понеделник Antenna публикува статистика, според която процентът на т.нар. "churn" (отписвания на потребители) при Disney+ и Hulu е скочил рязко - от 4% и 5% през август до съответно 8% и 10% през септември. Удвояването на анулираните абонаменти е впечатляващо, особено на фона на стабилните нива, които обикновено се наблюдават в стрийминг индустрията.

Досега Disney+ се движеше устойчиво с месечен "churn rate около 3–4%, а Hulu — между 4 и 5%. За сравнение, при Peacock нивото е в диапазона 6–8%, при Paramount+ — 5–7%, а при HBO Max — 6–9%. Единствено Netflix остава недостижим с едва 2% отписвания месечно. Disney държеше второто място — поне до септември.

Източник от компанията обаче уточнява, че вълната от отменени абонаменти е утихнала бързо.

„Хората са най-шумни, когато се отписват, но често тихомълком се връщат след това“, коментира той, цитира от The Hollywood Reporter.

Любопитното е, че рейтингите на „Jimmy Kimmel Live!“ всъщност са се покачили след временното му сваляне.

От Disney също поставят под въпрос някои детайли в анализа на Antenna — не е ясно как компанията отчита надграждането или понижаването на абонаменти в общите си изчисления, а посочените проценти били по-високи от вътрешните данни на студиото. Не е сигурно и какъв дял от отписванията се дължи конкретно на скандала с Кимъл, а колко — на планираното увеличение на цените, което съвпадна с него.

Повишеното ниво на "churn" идва в разгара на бурята около временното му отстраняване. На 15 септември, в епизод на "Jimmy Kimmel Live!", водещият направи двусмислен коментар относно предполагаемия атентатор на Чарли Кърк — изказване, което мнозина онлайн интерпретираха като намек, че нападателят е привърженик на MAGA ("Make America great again" ("Да направим Америка отново велика") движението. Това предизвика вълна от възмущение и натиск върху ABC.

Макар телевизията да върна Кимъл в ефир след по-малко от седмица, скандалът отприщи лавина от онлайн призиви за бойкот. Множество потребители в социалните мрежи обявиха, че отменят абонаментите си за Disney+. Сред тях беше и близкият приятел на Кимъл — радиоводещият Хауърд Стърн, който публично заяви, че е спрял Disney+ в знак на протест срещу действията на компанията.

Данните на Antenna са първият реален индикатор, че този бойкот може наистина да е ударил по приходите на Disney. Все пак, според The Hollywood Reporter, времето на фактуриране вероятно ще забави отражението върху следващия финансов отчет, а самата компания вече е обявила, че ще спре да публикува данни за броя абонати в бъдещите си отчети.

Въпреки това, според анализа на Antenna, броят на прекратените абонаменти за Disney+ през септември реално се е удвоил, което би съответствало на приблизителна загуба от около 3 милиона потребители.