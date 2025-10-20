Георги Милков: Мир в Газа не може да има, каквото и да говори Тръмп

Мир в Газа не може да има, каквото и да говори Тръмп. Това обясни пред БНТ журналистът и специалист по въпросите в Близкия изток Георги Милков.

"Добре е, че поне тук го наричаме с истинското му име - примирие, защото ако питаме този, който бабуваше над всичко това, за което ще си говорим сега и говорим от дни, а именно президента Доналд Тръмп, той го нарича с думата "мир". Нарече го така и в Овалния кабинет, нарече го така и като се качи специално на "Air Force One", отиде в Израел, в Кнесета го нарече "мир". Не знам дали си дава сметка, че на никой - нито в Кнесета, нито на по-голямата част от слушателите в Близкия изток, това им звучи вярно, тъй като не може да се говори за мир и няма и как да се говори за мир, а именно примирие, което междувременно бе нарушено. И днес вече говорим отново за възстановяване на примирието, но не и на мира, защото мир няма как да има", каза журналистът.

Милков отбеляза, че се очаква специалният пратеник на Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнър да пътуват днес за Израел.

"Това са, така може да се каже - бойната група на Тръмп по въпросите за Близкия изток, а утре вицепрезидентът Джей Ди Ванс отива там. Очевидно е, че и самият Тръмп вероятно е разбрал, че тия хора го пързалят. Тия хора в Близкия изток имам предвид. И се опитва да ги вкара отново в обора, тези разпилени овце, ако така мога да използвам риторика ... библейска, не е пошла. Говори се за отваряне на Рафа, защото израелците затвориха този контролен пункт и на практика преустановиха отново влизането на хуманитарни помощи в Газа. Бяха убити десетки палестинци и всичко това, което виждахме и преди великото обявяване за постигнат най-накрая мир в Близкия изток, но имайки предвид и първия мандат на президента Тръмп и голямото фанфарно обявяване на план за Близкия изток, може би вече всички са забравили, защото минаха години, но колкото онова обявяване на решение се случи, толкова и сега ще се случи. Но все пак да кажем, че в момента медиаторите, които участваха в довеждането на това донякъде все пак да спре огънят, да бъдат върнати живите заложници. Сега проблемът с връщането на труповете, на тези, които са мъртви вече, е проблематично не защото Хамас не иска да ги върне, защото няма как да върне веднага всичките, някои от труповете са под милиони кубически метри заровени отломки и запушени тунели", каза журналистът.

На въпрос израелците ще се спрат ли, преди да унищожат изцяло Хамас, Милков отговори: "Идеята да се влезе във втора фаза и да се върви към това, за което е договорено, включва именно разоръжаването на Хамас. Това как ще се случи е отделен въпрос, но това включва и такива по-дългосрочни въпроси като осигуряване на някакво палестинско или международно попечителство, управление да го наречем дори на тази територия. Но какво Тръмп и неговата администрация си представя, наистина е едно, какво се обявява е друго, какво израелците смятат да направят е трето. Какво палестинците желаят е четвърто. Какво ще направят е пето. И какво ще се случи на практика е съвсем шесто", каза Георги Милков.