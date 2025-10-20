От Да Винчи до Рембранд: Поглед към някои известни музейни обири през годините

В неделя сутринта група крадци са откраднали девет бижута от колекцията на Наполеон в Лувъра. Дръзкият обир в най-посещавания музей в света е станал, докато туристите са били в галерия "Аполо“, където са изложени част от френските коронни бижута.

Кражбата, която се е случила около половин час след откриването, когато посетителите вече са били вътре, е сред най-известните музейни обири в новата история и се случва, когато персоналът се оплаква, че пренаселеността и оскъдният персонал продължават да натоварват сигурността на най-големия музей във Франция.

Лувърът има дълга история на кражби и опити за грабеж. Всъщност, един от най-известните музейни обири в историята се е случил там през 1911 г., когато вече легендарната Мона Лиза изчезва.

Ето само няколко нашумели кражби на произведения на изкуството, които са се случвали през цялата история.

Изчезването на "Мона Лиза“ от Леонардо да Винчи, 1911 г.

"Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи е безспорно едно от най-известните произведения на изкуството в света и най-популярната атракция в Лувъра днес. Но преди кражбата си, тя не е била широко известна извън света на изкуството. През 1911 г. Винченцо Перуджа, бивш служител, се скрил в музея и излязъл с картината под палтото си, пише Euronews.

След като Лувърът съобщил за кражбата, вестници по целия свят публикували заглавия за изчезналия шедьовър.

Той бил открит две години по-късно във Флоренция, след като Перуджа се опитал да продаде картината – епизод, който помогнал портретът на да Винчи да се превърне в най-известното произведение на изкуството в света.

"Якоб де Гейн III“ от Рембранд, Картинна галерия "Дълуич“, 1966, 1973, 1981 и 1983 г.

В един от най-странните случаи на кражба на произведения на изкуството, "Якоб де Гейн III“ на Рембранд се превръща в една от най-често крадените големи картини в съвременната история, според Книгата на рекордите на Гинес, наречена "Рембранд за вкъщи“.

Първоначално е открадната от Картинната галерия "Дълуич“ в Лондон през 1966 г. заедно с други две произведения, след това отново през 1973, 1981 и 1983 г. Портретът е възстановяван след всяка кражба и остава изложен в музея днес.

Най-краденото произведение на изкуството на всички времена обаче е Гентският олтар, известен още като "Поклонение пред Мистичния агнец“ от Ян ван Ейк. Съобщава се, че е бил краден седем пъти, ограбван от войските на Наполеон през 1794 г., както и от нацистите по време на Втората световна война.

Обир на музея "Изабела Стюарт Гарднър“, Бостън, 1990 г.

Наричан е най-големият обир на произведения на изкуството в историята на САЩ, но 35 години по-късно кражбата на 13 произведения от музея "Изабела Стюарт Гарднър“ в Бостън остава неразкрита.

В ранните часове на 18 март 1990 г. двама мъже, преоблечени като бостънски полицаи, проникнали в музея, като заявили, че отговарят на повикване. Те надвили двама охранители, завързали ги с тиксо и прекарали повече от час в кражба на 13 произведения на изкуството, включително шедьоври на Рембранд, Вермеер, Дега и Мане.

"Концертът“ на Вермеер, един от най-ценните откраднати предмети, е струвал може би половин милиард долара, съобщават тогава властите.

Някои от произведенията, включително "Буря в Галилейското езеро“ на Рембранд, били изрязани от рамките си. Тези рамки висят празни в музея и до днес.

Обир на музея на Ван Гог, Амстердам, 1991 и 2002 г.

Две картини са откраднати от крадци, които са използвали стълба и чукове, за да нахлуят в музея на Ван Гог в Амстердам през 2002 г. Картините са открити от италианската полиция и са възстановени от неаполската мафия. След като са били в неизвестност 14 години, те са открити и върнати в музея през 2016 г.

Музеят на Ван Гог също е бил ограбен само няколко години по-рано, през 1991 г., когато са били откраднати 20 картини, оценени на стойност над 400 милиона евро, включително известната "Ядящите картофи“.

Те са открити малко след това в изоставена кола недалеч.

Бижута от 18-ти век, Дрезден, 2019 г.

През 2019 г. крадци разбиха витрини в Зеления свод на Дрезден, един от най-старите музеи в света, и откраднаха инкрустирани с диаманти кралски бижута на стойност стотици милиони евро. Властите заявиха, че са откраднали три "безценни“ комплекта бижута от 18-ти век, които биха били невъзможни за продажба на свободния пазар.

Част от находката по-късно беше възстановена. Петима мъже бяха осъдени, а шести беше оправдан.