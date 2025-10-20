IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия: Лавров и Рубио проведоха "конструктивен" разговор

Те са натоварени с подготовката на срещата между президентите Путин и Тръмп

20.10.2025 | 19:08 ч.
Русия заяви, че външният ѝ министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, натоварени с подготовката на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, са провели "конструктивен" разговор, предаде Ройтерс.

Лавров и Рубио обсъдиха възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия след телефонния разговор между двамата, цитирано от ТАСС. (БТА)

