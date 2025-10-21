IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
21 години затвор за мъжа, стрелял по Роберт Фицо

Нападателят простреля словашкия премиер миналата година

21.10.2025 | 12:10 ч. 11
Reuters

Словашки съд осъди заподозреният мъж, който простреля Робер Фицо миналата година. По обвинения в тероризъм той е осъден на 21 години затвор, съобщава CNN.

72-годишният Юрай Цинтула стреля пет пъти по Фицо от разстояние малко над един метър, докато премиерът поздравяваше хора в централния словашки град Хандлова през май 2024 г.

Присъдата на Специализирания наказателен съд в град Банска Бистрица слага край на дело, започнало през юли, чийто основен въпрос беше дали Синтула, който призна, че е застрелял Фицо, е виновен за тероризъм.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния съд на страната.

Фицо е бил улучен четири пъти и беше сериозно ранен в корема, а също така е получил наранявания на бедрото, ръката и крака. Той направи първата си публична изява през юли миналата година, няколко месеца след нападението.

Цинтула направи признания, че е искал да нарани, но не и да убие Фицо, защото е искал да го спре с политиката си, която според него накърнява словашката свобода и култура.

