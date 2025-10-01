IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Здравословни причини попречиха на Фицо да отлети за срещата в Дания

Премиерът на Словакия беше прострелян през 2024 година

01.10.2025 | 16:53 ч. 0
Reuters

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да участва в срещата на върха на Европейския съюз в Копенхаген в сряда, съобщи кабинетът му, позовавайки се на здравословни причини, свързани с опита за покушение срещу него миналата година, съобщава Ройтерс.

"Премиерът се извини за това, че няма да присъства поради утежнени здравословни проблеми, свързани с опита за покушение“, съобщиха от кабинета на правителството.

Фицо беше прострелян четири пъти от близко разстояние в корема през 2024 година, което го остави в критично състояние, което наложи и операция.

Той се върна на работа само месеци след нападението.

Лидерите на ЕС се събират днес в Копенхаген, за да обсъдят укрепването на общата европейска отбрана и подкрепата за Украйна. Утре ще се проведе седмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност, на която, според правителствената служба, са поканени 47 представители на държави от европейския континент. 

Лидерите ще обсъдят Украйна, сигурността в Европа и нейното укрепване в настоящата геополитическа ситуация. На срещата на ЕПО ще бъдат обсъдени и миграцията, хибридните заплахи и икономическата сигурност.

