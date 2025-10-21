Кремъл: Все още не е насрочена дата за срещата между Путин и Тръмп

От Кремъл съобщиха че все още няма насрочена дата за срещата на върха между Владимир Путин и ДОналд Тръмп, съобщава агенция Ройтерс.

Изявлението идва след твърдението на CNN, че срещата на високо ниво между Сергей Лавров и Марко Рубио е била отложена за неопределено време. Висшите дипломати трябваше да проведат среща тази седмица. Консултациите между Лавров и Рубио се смятаха за ключов етап в организирането на срещата на върха между Путин и Тръмп.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отрече да има каквото и да е било отлагане.

"Не можем да отложим нещо, което не е било финализирано. Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са посочвали конкретни дати. Нужна е подготовка, сериозна подготовка", добави говорителят на Кремъл.

Песков добави, че двете страни не са се разбирали за конкретна дата.

След проведен разговор миналата седмица с руския президент Путин Тръмп заяви, че би искал скоро, може би до две седмици, да се проведе среща на върха.

Лавров и Рубио вчера разговаряха по телефона. Пресцентърът на руското Външно министерство определи контакта като "позитивен". /БТА