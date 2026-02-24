Сметната палата с нови образци на декларации за имущество и интереси

Сметната палата утвърди и публикува нови образци на декларации за имущество и интереси, съобщиха от институцията.

В изпълнение на своите правомощия, съгласно обнародвания в Държавен вестник, бр. 16 от 10.02.2026 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (ЗСП) и влизане в сила на приетите промени в ЗСП от 14.02.2026 г., одитната институция утвърди образци на декларации за имущество и интереси по чл. 75, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за Сметната палата.

Припомняме, че с влизането в сила на приетите промени в ЗСП се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция „Публичен регистър“ към Сметната палата.

Новите образци на декларациите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, раздел: Публичен регистър: https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/

Лицата, които са подали декларации в периода от 01.01.2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметна палата.

Предстои Сметната палата да публикува указания за попълване на декларациите.