Сметната палата с нови образци на декларации за имущество и интереси

Сметната палата утвърди и публикува нови образци на декларации за имущество и интереси, съобщиха от институцията.
В изпълнение на своите правомощия, съгласно обнародвания в Държавен вестник, бр. 16 от 10.02.2026 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (ЗСП) и влизане в сила на приетите промени в ЗСП от 14.02.2026 г., одитната институция утвърди образци на декларации за имущество и интереси по чл. 75, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за Сметната палата.
Припомняме, че с влизането в сила на приетите промени в ЗСП се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция „Публичен регистър“ към Сметната палата.
Новите образци на декларациите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, раздел: Публичен регистър: https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/
Лицата, които са подали декларации в периода от 01.01.2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметна палата.
Предстои Сметната палата да публикува указания за попълване на декларациите.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.