IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 126

Сериозен скок на цената на млечните продукти в Гърция заради шарката

Според фермерите повишението ще е 20%

22.10.2025 | 21:56 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Сериозно се покачва цената на млечните продукти в Гърция, информират търговци и животновъди.

Очаква се покачване на цената на млякото и млечните продукти поне с 20%, предупреди председателят на Съюза на гръцките животновъди Димитрис Мосхос, предаде кореспондентът на БНР. 

Огромни щети на сектора нанесе епидемията от шарка по овцете. Триста хиляди животни вече са унищожени. През следващата година почти 30% ще е намален добивът на мляко, а и на млечни продукти, което води до силно покачване на цените на тези продукти, поясниха животновъдите.

Не се знае докога ще продължи разпространението на заразата сред животните и колко още ще бъдат унищожени.

В рамките на следващите три месеца ще се покачат цените чувствително в търговските вериги.

Животновъдите обвиняват аграрното министрество, че късно са въведени мерките по ограничаване на разпространение на заразата сред животните.

Търговците на млечни продукти съобщават, че могат да приемат увеличение, не по-високо от 10%, докато фермерите са категорични, че цената ще скочи поне с 20%.

Проблемът със загубите от унищожаването на животните се плаща в крайна сметка от потребителите, коментираха от Асоциацията на потребителите в Гърция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция цена млечне продукти шарка животни
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem