Защо американската армия купува 30 тона пудра захар?

Въпреки че 30-те тона захар, които армията иска да купи, биха могли да нахранят хиляди войници, Пентагонът има различна цел.

Армията на Съединените щати редовно купува около 25 тона храна на месец за подразделение с размерите на батальон. Поддържането на американските войници нахранени и годни за бой не е лесна задача. Този месец обаче службата обяви, че се стреми да закупи близо 30 тона, или приблизително 65 000 паунда, пудра захар. Според обявата за поръчка, Командването за договори на армията в арсенала Рок Айлънд (ACC-RI) се нуждае от захарта „в подкрепа на арсенала Пайн Блъф“, Арканзас, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Това може да изглежда като нещо, от което Армията на спасението ще се нуждае за Националния ден на поничките, който ще се проведе тази година в сряда, 5 ноември, а не от армията на Съединените щати. Военните обаче не искат да подслаждат понички, фунийки или гофрети с целия този фин сладък прах.

Пудрата захар е ключова съставка в димната граната M18, която се използва за осигуряване на прикритие за пехотата и за маркиране на цели за приятелски самолети. Може да се използва и с гранатите M83, използвани в тренировки, и с димните кутии M8.

В обявата се изискваше пудра захар в размери 6X, 10X и 12X, като за предпочитане са торби от 50 паунда. Колкото по-високи са числата (колкото повече X-та), толкова по-фини са частиците, но това може да доведе и до абсорбиране на повече влага от захарта, което води до слепване. Повечето произведени в Америка пудра захар съдържат около 2 до 5 процента безопасен за консумация агент против слепване.

Американските военни използват пудра захар в цветни димни гранати от близо две десетилетия. В прессъобщение от 2007 г. от Picatinny Arsenal, Ню Джърси, се обяснява, че захарното образуване е въведено, за да замени сярата, използвана преди това в димните гранати. Това намалява теглото и цената на димните гранати и според съобщенията е по-безопасно за войските и околната среда. Изгорената захар може да излъчва горчива, остра миризма, но е много по-добра от изгорената сяра, която може да бъде респираторен дразнител, който може да бъде вреден за вдишване.

Въпреки че може да не е толкова неприятна в обонятелен смисъл, пудрата захар, която е лесно запалима, все пак може да бъде мощно химично вещество, служещо като гориво за бомби.

В „Задача и цел“ се посочва Рик Семпълс, бивш служител от Програмата за осведоменост относно материалите за производство на бомби в офиса на шерифа на Джаксънвил, Флорида, и пенсиониран специален агент и сертифициран специалист по взривни вещества в Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви на САЩ, който обяснява, че Ирландската републиканска армия (ИРА) е „използвала пудра захар в автомобилните си бомби с „опустошителни ефекти“.“

Когато се смеси с окислител като калиев нитрат, сместа няма да експлодира като конвенционална граната, а вместо това ще създаде гъст дим. Пудрата захар се използва вместо кристална захар, защото е много по-фина и по-малките ѝ частици горят много по-бързо. Това от своя страна позволява на получения дим да покрие по-голяма повърхност.

Количеството захар – 65 000 паунда – би могло да произведе огромен брой димни гранати, като се има предвид, че всяка една тежи по-малко от килограм и съдържа много повече от просто захар.