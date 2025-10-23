Появиха се нови карди от бягството на крадците в Лувъра ВИДЕО

Нови кадри показват момента, в който наглите крадци, откраднали безценни бижута на стойност около 76 милиона паунда от Лувъра, се измъкват по стълба, преди да избягат със скутери.

Видеото показва двама крадци, слизащи по голяма стълба в механична кошница, монтирано върху паркирано превозно средство до известния музей в сърцето на Париж. Единият от тях е облечен със светлоотразителна жилетка, а другият е изцяло в черно.

Поне още един човек може да бъде видян в долната част на стълбата. Мъжете не са заплашени от никого, докато охранителите изразяват силното си разочарование от случилото се.

„Хората са на скутери – те са на път да си тръгнат“, казва един от хората зад кадър, докато на заден план се чуват полицейски сирени. Чуват се и още "Ужас! Свържете се с полицията. Тръгнаха си!“, заедно с ругатни.

Въпреки че разследването на голямата кражба продължава, някои подробности за бягството на бандата започват да излизат наяве.

В 9:30 ч. на 19 октомври четиримата крадци са се насочили към крилото, което е част от 232-годишния музей. След като шофьорите им за бягство пристигнали на скутери, мъжете започнали седемминутния си обир – те подпряли стълбата си на стената на музея, изтичали бързо до върха и използвали ъглошлайф, за да пробият прозореца, избягвайки камерата, която наблюдавала стаята, тъй като тя е била насочена в напълно грешна посока.

Вътре те заплашили невъоръжени охранители и посетители, преди да счупят два витрини и да вземат девет ценни предмета, чиято стойност се оценява на до 76 милиона паунда. След това двамата крадци избягали през същия прозорец, слизайки по стълбата и след това скачайки на задната част на скутерите на съучастниците си отдолу.

Това се случва, след като директорът на музея призна, че охранителните камери не са покривали прозорците, използвани от крадците, за да проникнат с взлом и да откраднат незастраховани бижута.

Говорейки за първи път след обира миналата неделя в най-популярния музей на изкуствата в света, 59-годишната Лорънс де Карс подаде оставка заради срамния провал. Тя каза:

„Единствената инсталирана камера е насочена на запад и следователно не е покривала балкона, участвал във взлома. Има някои периметърни камери, но те не достигат. Въпреки усилията ни, въпреки упоритата ни работа всеки ден, бяхме победени. Не открихме пристигането на крадците достатъчно рано.“

Де Карс беше разпитана от сенатори в сряда и те искаха да знаят как камион с разтегателна стълба е успял да паркира в грешната посока на тротоара точно пред Лувъра. Той е направил обратен завой на трилентова еднопосочна улица край Сена и е бил използван от бандата, за да се качи на първия етаж на музея.

Бижутата не са били застраховани поради огромната цена на застрахователните премии, обясни г-жа Де Карс. По думите й крадците са поставили колчета на тротоара и са носили светлоотразителни жълти и оранжеви якета и балаклави по време на обира в 9:20 ч. сутринта.

„Веднага щом счупиха прозорец и влязоха в музея, алармените системи се включиха и протоколът за сигурност беше спазен“, каза тя.

Частни охранители, които чуха сигналите по радиото си, се затичаха към микробуса и успяха да предотвратят подпалването му от крадците, преди да избягат. Това помогна за спасяването на ценни доказателства, включително ръкавици и каска, както и самото превозно средство, но мъжете изчезнаха с два мотоциклета Yamaha.

Г-жа Де Карс заяви, че е подала оставката си на министъра на културата Рашида Дати, но тя е била отхвърлена. Тя каза, че „плановете за сигурност“ са включвали „видеонаблюдение, обхващащо всички фасади“ и „инсталиране на фиксирани термокамери“, но тези планове не са били изпълнени навреме. Това се дължи на необходимостта от обширна работа по електрозахранването, включително нови кабели с дължина 40 мили.

Дес Карс каза, че многократно е предупреждавала, че сигурността на вековната сграда е в тежко състояние, казвайки:

„Предупрежденията, които отправях, станаха ужасна реалност миналата неделя.“

Тя обеща да създаде периметри за забрана на паркирането около Лувъра, да подобри мрежата за видеонаблюдение и да поиска от Министерството на вътрешните работи да създаде полицейски участък вътре в музея.