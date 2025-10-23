Когато искате да действате бързо... Тръгна реклама на стълбата от кражбата в Лувъра

Както често се отбелязва в света на маркетинга - няма лоша реклама. Навярно именно това разбиране е накарало производителят на мобилната стълба, използвана за обира на Лувъра, да промотира продукта си използвайки... престъплението.

Немската компания „Бьокер“ публикува в социалните мрежи снимка на камиона, паркиран пред музея, хвалейки качеството на продукцията си. Според описанието на превозното средство, то може да транспортира до 400 килограма съкровища при скорост от 42 метра в минута благодарение на двигател, който не бръмчи, а шепти.

В интервю по телефона за Франс прес шефът на компанията Александер Бьокер заяви, че е продал мобилната машина, използвана за обира в Лувъра на френски клиент, който е отдавал под наем този тип оборудване в Париж и района на френската столица. Клиентът искал сега да запази анонимност.

Бьокер заяви, че оборудването е било откраднато от клиента и след това използвано за обира. Крадците са махнали логото, което клиентът бил поставил върху машината и променили табелките с номерата й.

От кадрите, завъртели се в медиите, Бьокер и съпругата му си дали сметка, че става дума за тяхното съоръжение и когато разбрали, че по време на обира никой не е пострадал, те приели нещата на шега. Така се родил и рекламният им лозунг „Когато искате да действате бързо“, с който те вече рекламират продукцията си.

Бьокер обаче осъжда категорично обира на Лувъра.

За фирмата си той разказва, че е била основана от дядо му.