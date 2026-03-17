Полите тип молив се завръщат

За много хора полата или трябва е къса, мини, секси, кукленска, спортна, или пък дълга - широка, обемна, стояща феерично и приказно.

Средно положение няма. И полите тип молив са пренебрегвани често по тази причина. Приемат се повече като строго облекло, подходящо за бизнес срещи или важни дни в офиса.

Но през тази пролет виждаме промяна.

Полите молив, които стигат до коляното, тесни са, по тялото, елегантни и класически, сега стават много хитови.

И звездите доказват това.

Скоро Хейли Бийбър позира с черна лъскава пола до коляното, която изпъква. Бела Хадид пък се показа с 2 поли молив. Едната показа на ревю - черна, прозрачна, с флорални мотиви, определено събира погледите. Другата пък е кожена и отново в черен цвят. И определено можем да кажем, че полите молив ще са абсолютен хит за пролетта.

