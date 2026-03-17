Над 45 млн. души са обречени на "остър глад" заради войната в Близкия изток

ООН отпради предупреждение, че още около 45 милиона души са обречени да се изправят преди криза от "остър глад", ако войната в Близкия изток продължи до юни, което ще увеличи броя на засегнатите в световен мащаб до "ужасяващо“ равнище.

Конфликтът, който вече навлезе в третата си седмица, е отнел стотици жертви и доведе до ответни удари от страна на Иран срещу Израел и държави от Персийския залив, както и до откриване на фронт в Ливан с участие на Хизбула.

"Ако конфликтът в Близкия изток продължи до юни, допълнителни 45 милиона души могат да бъдат тласнати към остър глад заради повишаването на цените“, заяви зам.-изпълнителният директор на Световната продоволствена програма на ООН Карл Скау на пресконференция в Женева.

"Това ще изведе глобалните нива на глад до исторически рекорд и перспективата е наистина ужасяваща“, допълни той, като посочи, че 319 милиона души вече са изправени пред остър недостиг на храна.

"Наистина това издига ситуацията на съвсем друго равнище“, каза още Скау и отбеляза, че Световната продоволствена програма вече се е сблъсквала с "перфектна буря“ от фактори още преди началото на войната на 28 февруари.

"Гладът никога не е бил толкова тежък, както сега“, подчерта той, посочвайки като причини екстремните климатични явления, конфликтите и обявяването на огнища на глад в различни региони.

В същото време ресурсите на организацията са намалели значително спрямо нивата от 2023 и 2024 г.

Скау предупреди, че войната в Близкия изток прави операциите на програмата "много, много по-скъпи“, като организацията се опитва да се справи с прекъсванията във веригите за доставки на фона на рязко нарастващи разходи, включително за гориво и по-дълги транспортни маршрути.