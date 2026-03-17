Цончо Ганев: Крепим се на кредити, пари в държавата няма

Ресорната комисия одобри на второ четене втория удължителен закон за бюджета, а "Възраждане" не го подкрепи.

"Повечето от промените бяха направени, мнозинството, чийто бюджет се обсъждаше днес, го прокара. Тук е бюджетът на Пеевски и Борисов за 2025 година. Това е бюджетът, с който бяха изтеглени 20 млрд. лв. заеми, а тази година ще има още минимум 20 млрд. нови дългове. Това е една от основните причини да не го подкрепяме. За нас този бюджет не е реалистичен, отделно, че в него няма нищо заложено, което да е актуално спрямо ситуацията", каза депутатът Цончо Ганев пред Bulgaria ON AIR".

Той припомни, че правителството беше свалено именно заради бюджета.

"Продължаваме да живеем на кредит. Преди една седмица министърът на финансите покани всички партии, за да ни запознае с реалното състояние на фиска в страната и в какво състояние се намираме. Това, което беше казано в прав текст, е, че пари в държавата няма, крепим се на кредити и парите ще стигнат до юни месец. След което, според него, ще се вдигне ДДС-то, за да има достатъчно пари в държавата, за да се поемат социалните придобивки", допълни Ганев.

По думите му има нереалистични политики.

"Имаме политики, които правят всичко възможно да се ограничи бизнесът в страната, прави се всичко възможно да се деиндустриализираме. Отказваме да купуваме евтин газ и петрол от Русия и продължаваме да живеем с илюзията, че когато купуваме чрез прекупвачи, това не е руски. Цяла Европа, за да угоди и да снабдяваме Украйна с оръжия, довеждаме до фалит целия Европейски съюз. Ние сме суверенна държава и ако имахме трезво мислещо правителство - това, което бихме направили ние от "Възраждане", е да започнем да снабдяваме държавата с евтини енергоизточници, каквито са газът и петролът от Русия. Всичко това е, за да сме предани евролиберали", подчерта гостът.

Ганев поясни, че "Лукойл" в момента е с управител, който е назначен от България.

Той коментира и предстоящите избори.

"В момента сме в ситуация на поредния спасител, който ще дойде според някои българи ще оправи държавата. Но аз дълбоко се съмнявам. Ние ще се борим срещу апатията. А дали виждаме в Радев възможно коалиционно решение - истината е, че избирателите на "Възраждане" и избирателите на Радев имат едно и също мнение по отношение на развитие на визията на страната", заключи Цончо Ганев.