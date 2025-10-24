Упоритостта на Европа в подкрепата на Украйна дава плодове

Никой не може да знае колко дълго ще продължи гневът на президента Тръмп към руския президент Владимир В. Путин този път. Но последните няколко дни бяха важен сигнал, че европейската упоритост в подкрепата си за Украйна се е отплатила, поне засега.

Решението на Тръмп да наложи санкции на две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт, ще окаже значително влияние върху руските доходи с течение на времето. Европа добави свои собствени нови санкции в четвъртък и се ангажира да финансира финансовите и военните нужди на Украйна през следващите две години, пише NYT. Иновативно, но противоречиво предложение за използване на замразени руски активи като основа за голям нов заем за Украйна беше блокирано засега от опасенията на Белгия относно отговорността. Но блокът ще продължи да работи за постигане на споразумение по него. В противен случай изпълнението на обещанието за финансиране, направено в четвъртък вечерта, би натоварило сериозно и без това задлъжнелите национални бюджети.

Дори ако блокът намери парите, остават въпроси дали тези усилия ще бъдат достатъчни, за да поддържат неравностойната борба на Украйна срещу Русия. И според анализаторите, те няма да направят много, за да убедят г-н Путин да спре войната в Украйна или дори да се съгласи на бързо прекратяване на огъня, както изисква Тръмп. Но санкциите придават съществена сила на европейския ангажимент да помогне на Украйна да се противопостави на Русия - в идеалния случай със или, ако е необходимо, без Тръмп на тяхна страна.

Европейските лидери също могат да почувстват известно удовлетворение, че многократните им намеси пред Тръмп от името на Украйна най-накрая доведоха до поне известен американски натиск върху Москва. Те настояват, че ще подкрепят Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира оцеляването ѝ като независима държава, въпреки че всяка реална стратегия за прекратяване на войната със сигурност ще изисква сериозен американски натиск върху Русия.

След решението на Тръмп да не търси ново финансиране за Украйна, европейците се затрудняват да намерят пари, за да подкрепят ангажимента си, когато собствените им национални бюджети са силно претоварени.

Планът за отпускане на заем, който блокът се опитва да осъществи, предполага използването на милиардите долари от замразените руски активи в Европа в сложна правна маневра, която не ги конфискува директно. Резултатът би бил заем от 140 милиарда евро (163 милиарда долара) за Украйна, без лихва, който би трябвало да бъде изплатен само ако Русия плати репарации на Украйна в края на войната.

Но Белгия, която е домакин на по-голямата част от тези активи, иска да гарантира, че няма да носи отговорност и че блокът споделя рисковете. Много подробности остават да бъдат уточнени, за да се удовлетворят белгийците и, както се надяват европейците, да се осигури участието на други важни играчи в Г-7 индустриализирани държави. Очаква се преработена версия да бъде в дневния ред на следващата среща на върха на ЕС през декември.

Въпреки това, председателят на Европейския съвет на държавите-членки, Антонио Коща, уверено обяви късно в четвъртък вечерта, че блокът „е ангажиран да се справи с неотложните финансови нужди на Украйна през следващите две години, включително подкрепа за нейните военни и отбранителни усилия“, които се оценяват на над 150 милиарда долара.

Също в четвъртък Европейският съюз прие пореден набор от санкции срещу Русия, които засегнаха доминираната от енергийния сектор руска икономика, както ще направят новите американски санкции. Блокът въведе забрана за закупуване на руски втечнен природен газ годишно, считано от 2027 г. Освен това добави към списъка със санкции още 117 кораба от „сенчестата флотилия“ от петролни танкери на Русия, които са заобиколили по-ранните мерки.

Европейците санкционираха и Роснефт, но не и Лукойл, който доставя евтин петрол на Унгария и Словакия в сравнително малки количества.

Европа е предоставила повече помощ на Украйна от Съединените щати и в известен смисъл е спечелила аргумента, че Украйна трябва да бъде подкрепена, поне досега, отбеляза Жан-Доминик Джулиани, френски анализатор и председател на фондация „Робер Шуман“, нестопанска изследователска институция. Политическите изисквания на Европа не са се променили въпреки колебанието на г-н Тръмп, каза той, включително незабавно прекратяване на огъня, липса на териториални отстъпки от страна на Украйна, репарации и преследване на военнопрестъпници.

В друг пример за европейски ангажимент, страните от така наречената „коалиция на желаещите“ се срещнаха в петък в Лондон, за да обсъдят по-нататъшна военна подкрепа за Киев.

Въпреки това европейците работят усилено, за да запазят подкрепата на г-н Тръмп или поне да го подчинят на уговорките на Путин.

Тръмп е склонен често да променя мнението си, като ту изразява разочарование от президента на Украйна Володимир Зеленски, ту от Путин, и обратно. Дори когато обяви новите санкции в сряда, Тръмп изрази надежда, че те могат да бъдат бързо отменени, защото по-широките отношения с Русия винаги са били част от неговите външнополитически амбиции.

За тази цел съветниците по националната сигурност на ключовите европейски държави - Великобритания, Франция, Финландия, Германия, Италия и други, заедно с Европейската комисия - работят с Украйна за изготвянето на 12-точков план за прекратяване на войната. Планът преименува редица съществуващи идеи. Но той е предназначен и да покаже на Тръмп, че Европа поема отговорност за Украйна и да привлече интереса му, като отчасти е моделиран по прекратяването на огъня в Газа, за което той си приписва заслуги.

Например, планът включва „миротворчески съвет“, ръководен от Тръмп, по модела на споразумението за Газа, който да контролира всяка сделка. Съветът е предназначен да контролира прекратяването на огъня между Русия и Украйна и размяната на затворници и деца, въпрос, от който първата дама Мелания Тръмп се възползва. Украйна ще получи някаква форма на гаранции за сигурност – тема, отдавна обсъждана от европейските служители, но все още не е напълно оформена – както и повече помощ и бърз път към членство в Европейския съюз.

Русия ще получи постепенно отмяна на санкциите, но замразените ѝ активи ще бъдат използвани като обезщетение за Украйна. Така че в този план няма много новости или неща, които биха убедили Путин да спре война, която той вярва, че печели.

Нито пък разрешението, което Вашингтон даде на Украйна отново да използва британски и френски крилати ракети с по-голям обсег срещу руски цели. Тъй като тези ракети използват американска технология и сателитна информация, Украйна се нуждаеше от разрешение от САЩ, за да ги изстреля срещу Русия. След дълъг период без него, една такава ракета беше изстреляна във вторник срещу руски завод за взривни вещества в Брянск, съобщи The Wall Street Journal.

Ричард Фонтен от Центъра за нова американска сигурност предположи, че манипулациите на Путин и европейската настойчивост са помогнали на Тръмп най-накрая да наложи известна болка на Русия.