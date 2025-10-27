"Възраждане" искат оставката на министъра на културата след гей оргията

„Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев. Свързаността на министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост, посочват от партията.

От партията призовават Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния.

„Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези: Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър“, написа министърът на културата на страницата си във „Фейсбук“.

На 24 октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.