Хороскоп за седмицата: Какво да очаква всяка зодия?

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 27 октомври – 2 ноември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Придържайте се към логиката, а не към интуицията, която може и да ви подведе. В началото на седмицата не ограничавайте инициативата си, но усетите ли остри пристъпи на умора, намалете темпото. Споделяйте проблемите с хората, на които имате доверие и се вслушвайте в мнението им. Въздържайте се от импулсивни покупки, особено на скъпи продукти. Участвайте активно в изпълнението на домашните задачи и в организацията на развлекателните предложения на близките си.

Телец

Не се доверявайте на партньори, които не са доказали, че го заслужават. Възможността да станете жертва на измама не е за пренебрегване. Обмисляйте внимателно новите проекти и не бързайте със стартирането им. От значение е да имате ясна представа за последствията от тях, за да не се разочаровате. Следвайте вдъхновението, но не споделяйте идеите си. Във ваш интерес е да не се съмнявате в собствените си възможности.

Близнаци

Енергетиката ви ще е леко занижена, така че не се опитвайте да се справите с всичко едновременно. Намалете темпото. Организирайте програмата си така, че да разполагате с лично време, което бихте могли да използвате за уединение, медитация, осигуряване на душевен комфорт. Избягвайте контактите с хора, които ви използват за „оплаквателна книга“. Вашите грижи са по-важни от чуждите. За собствено улеснение, подреждайте ежедневието.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg