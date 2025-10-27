IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Меган Фокс и Машин Гън Кели отново се държат като двойка

Дъщеря им ги сближила

27.10.2025 | 20:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Меган Фокс и Машин Гън Кели отново се държат като двойка.

39-годишната актриса и 35-годишният певец се сближили покрай дъщеря си. Те са разделени от ноември 2024 г., но през март 2025 г. посрещнаха първото си общо дете. Момиченцето носи името Сага Блейд.

Сега Меган и Машин Гън отново станали доста близки, покрай това, че прекарват почти всяка нощ заедно - с малкото си момиченце.

"Те често са заедно, но той скоро отива на турне. Той прекарва почти всяка нощ в нейната къща с бебето и те се държат като двойка, но те не са поставили етикет на това и не са направили нищо официално. Меган е много щастлива от това как той се грижи за нея и за бебето", коментира източник на "People".

Звездите все още имат отделни жилища, но прекарват много време заедно като семейство.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Меган Фокс Машин Гън Кели двойка дъщеря
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem