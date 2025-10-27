Меган Фокс и Машин Гън Кели отново се държат като двойка.

39-годишната актриса и 35-годишният певец се сближили покрай дъщеря си. Те са разделени от ноември 2024 г., но през март 2025 г. посрещнаха първото си общо дете. Момиченцето носи името Сага Блейд.

Сега Меган и Машин Гън отново станали доста близки, покрай това, че прекарват почти всяка нощ заедно - с малкото си момиченце.

"Те често са заедно, но той скоро отива на турне. Той прекарва почти всяка нощ в нейната къща с бебето и те се държат като двойка, но те не са поставили етикет на това и не са направили нищо официално. Меган е много щастлива от това как той се грижи за нея и за бебето", коментира източник на "People".

Звездите все още имат отделни жилища, но прекарват много време заедно като семейство.

