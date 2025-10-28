Режимът на Вучич атакува последните независими медии в Сърбия

“Все едно се намираме в сградата на американското посолство в Сайгон през 1975 г. Чакаме да видим какво ще се случи и дали ще се наложи да се евакуираме на по-безопасно място”, заявява главният редактор на вестник "Данас" Драголюб Петрович.

Думите му са от 24 септември пред седмичника “Време“, за да обобщи чувствата на журналистите, работещи за групата United Media. Тя включва телевизионните станции Nova S и N1 , както и седмичника „Радар“ в Сърбия, един от последните бастиони на независимата преса. Компанията притежава и медийни канали в България, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Гърция.

След като бе обект на нападки от режима на президента Вучич в продължение на години, ще изчезне ли тази критична преса или поне ще загуби независимостта си? Опасенията се породиха, когато United Group, собственик на United Media, продаде своя кабелен оператор SBB на държавната компания "Telekom Srbija" миналия февруари за 825 милиона евро, заедно с лицензите за Sport Klub, който излъчва всички големи спортни събития, пише "Куриер де Балкан".

През лятото основателят на United Group и черното чудовище на режима Драган Шолак беше освободен от поста си на председател на борда на директорите на групата. Същата съдба сполетя и Виктория Боклаг, изпълнителен директор. Те бяха заменени от Стан Милер и Либор Вончина. Журналистите бяха уверени, че нищо няма да се промени, но без да се дават никакви гаранции. Особено не по отношение на финансирането на 12-те милиона евро годишно, необходими за функционирането на N1 и Nova S.

Кризата ескалира на 20 август, когато Бояна Мияилович, директор на United Group в Сърбия, беше заменена от Владица Тинтор. Александра Суботич, директор на United Media, най-близък сътрудник на Драган Шолак, беше уволнена два дни по-късно. В същия ден, 27 август, разследващата мрежа Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и нейният партньор, базиран в Белград, публикуваха аудиозапис от телефонен разговор от средата на август между Стен Милер, новия директор на United Group, и Владимир Лучич, директор на "Telekom Srbija".

“Не мога да уволня Александра днес, както обсъждахме, нали?“, “Първо трябва да отслабя компанията в Сърбия... Разбирам, че президентът ви се обади и е гневен, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефикасно“, обещава Стен Милер.

“Беше истински шок. Не бяхме наясно с всичко, което се планираше зад гърба ни, въпреки че знаехме, че президентът Вучич прави всичко възможно, за да ни накара да изчезнем“, каза Игор Божич, директор на телевизия N1 . От своя страна United Group призна автентичността на записа, но уточни, че той е непълен и изваден от контекста и че нито "Telekom Srbija", нито която и да е друга компания може да влияе на редакционната политика на своята група.

“Разбира се, целта е всички медии да бъдат поставени под контрола на режима“, казва Игор Божич. „ Разбира се, ние покриваме само 35% от територията, но следим вълната от студентски протести всеки ден от почти година. Нашето влияние е твърде голямо за Александър Вучич, чийто режим е дестабилизиран по този начин за първи път.

Ето защо той е готов да инвестира парите на "Telekom Srbija", за да ни контролира. Той дори обяви, че това ще стане преди 1 ноември“, пояснява Игор Божич. Според него, журналисти на N1 са били атакувани над четиридесет пъти от началото на годината, както вербално, така и физически, което е шест пъти повече отколкото в предишни години. Това не включва обидите срещу журналисти на United Media, които са били “демонизирани“ от таблоидите на режима и Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич.

Възмущението, предизвикано от публикуването на записа, достигна до Брюксел и Страсбург. На 22 октомври Европейският парламент прие резолюция, по-критична от всяка предишна, с 457 депутати “за“ и 103 “против“, в която се подчертава поляризацията и нарастващите репресии в Сърбия, една година след падането на козирката на гарата в Нови Сад.

Резолюцията подчертава, че “правителството е преговаряло със собствениците на United Media, за да отслаби контролираната от него преса, и предупреждава, че ако това успее, това би било сериозна атака срещу медийния плурализъм в Сърбия, който вече е в сериозна опасност“.

“Независимостта на новинарската програма е свещена за ръководството и мажоритарните акционери“, отвърнаха от United Group.

“Тази резолюция беше приета от патологични лъжци, които са сериозно болни“, каза Александър Вучич.

Засега 300-те служители на N1 и Nova S се надяват, че реакцията на Европейския съюз, съчетана с тази на независими журналистически организации като Международния институт за пресата и “Репортери без граници“ (RSF), ще принуди инвестиционния фонд BC Partners, мажоритарният собственик на United Group, да дръпне ръчната спирачка. “В противен случай скоро ще се окажем в пълен мрак “, предупреждава Игор Божич. / БГНЕС