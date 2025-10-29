С военна униформа и боя на лицето: Нидерландската кралица участва в учения

Облечена с военна униформа и с камуфлажна боя на лицето, нидерландската кралица Максима посети център за военно обучение край Амстердам, предаде ДПА.

Кралската особа участва в две тренировки с военната полиция, съобщиха местните медии. Кралицата помогна в упражнение за лечение на ранени, докато около нея се чуваха симулирани изстрели, съобщиха участници в обучението пред Нидерландското радио.

Учението е част от работно посещение в учебния и образователен център на Кралската нидерландска военна полиция в Хардервейк, разположен на около 70 км източно от Амстердам. Учението е част от Годината на доброволческата служба - програма за младежи, целяща да ги запознае с живота във въоръжените сили.

Дъщерята на Максима, 21-годишната престолонаследница Амалия, започна военно обучение през септември. Тя започна като моряк трети клас във флота и като редник трети клас в сухопътните войски и военновъздушните сили.

Престолонаследницата съчетава обучението със следването си по право в Амстердам.

(БТА)