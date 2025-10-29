Младеж от САЩ застреля съученик, чакат го 80 години затвор

Тийнейджър от щата Мериленд ще прекара десетилетия зад решетките, след като застреля свой съученик в училищната тоалетна.

Джейлън Принс бе осъден на доживотен затвор плюс още 20 години на 14 октомври, но съдът отмени всичко над 80 години от присъдата, съобщи прокуратурата на окръг Харфорд.

Прокурорите уточниха, че законът не позволява налагането на доживотна присъда без право на помилване за непълнолетни. Въпреки това, Принс няма да може да поиска предсрочно освобождаване, докато не излежи поне половината от наказанието си. Според WBAL-TV и Peopleмладежът е на 17 години в момента, а по време на престъплението е бил на 16 години.

Жури призна Принс за виновен през май по обвинения в убийство от първа степен и други престъпления, свързани със смъртта на Уорън Грант, застрелян през септември 2024 г. в гимназията „Джопатaун“ ("Joppatowne High School").

Разследването установило, че Принс е внесъл в раницата си зареден „ghost gun“ — самоделно огнестрелно оръжие без сериен номер — с намерение да го използва, и впоследствие е прострелял Грант.

По време на процеса Принс твърдял, че стрелбата била случайна и че изстрелът е произвел от страх по време на спор за момиче, съобщава CBS News. Прокуратурата обаче представила видео, в което се чува как Принс заплашва да убие Грант четири пъти, а свидетели видели как изважда оръжието от раницата си и стреля. След това избягал от мястото на инцидента, а оръжието така и не било открито.

От държавното обвинение посочват, че Принс имал дълга история на насилие в училище — в официалните му досиета фигурират „десетки случаи на заплахи към учители, нападения над ученици и постоянни словесни обиди“. Прокуратурата твърди още, че агресивното му поведение продължило дори след произнасянето на присъдата.

Психологична експертиза преди осъждането определила Принс като лице с „изключително висок риск от бъдещи прояви на насилие“.

„Никаква присъда няма да върне Уорън на неговите близки или да компенсира факта, че животът му беше прекъснат по най-безсмисления и трагичен начин. Надявам се днешното решение да помогне семейството на Уорън да затвори най-тежката глава в живота си и да изпрати ясен сигнал, че насилието с оръжие няма да бъде толерирано — нито в нашите училища, нито в общността като цяло“, заяви щатският прокурор Алисън М. Хийли.