Хеликоптер на частна авиокомпания се разби близо до връх Еверест

Хеликоптер на частна авиокомпания се разби близо до района на връх Еверест в Непал, съобщава местната полиция. За щастие, пилотът се е отървал с леки наранявания.

Хеликоптерът, управляван от Altitude Air, е излетял от Лукла без пътници, за да спаси туристи, блокирани в Лобуче. Инцидентът се дължи на обилни снеговалежи, засегнали региона Кумбу.

Капитанът е пилотирал хеликоптера, когато машината се е подхлъзнал по време на опит за кацане. Самолетът е бил сериозно повреден, разпадайки се на две части. Въпреки това, пилотът е бил бързо транспортиран по хеликоптер до Лукла за медицински преглед и се очаква да се възстанови напълно.

Властите са посъветвали туристите да бъдат внимателни, тъй като в различни планински райони продължават значителни снеговалежи.

В началото на октомври снежна буря блокира стотици туристи близо до източния склон на Еверест от тибетската страна. Всички туристи бяха отведени на безопасно място при мащабна спасителна операция, продължила няколко дни при температури под нулата.

В Непал повече от 50 души са загинали вследствие на наводнения и свлачища, предизвикани от проливните дъждове.